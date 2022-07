Pane senza forno, farlo è semplicissimo: non lo comprerai mai più al supermercato

Fare il pane in casa è bello, ma non solo è uno degli alimenti più importanti nella dieta di gran parte della popolazione mondiale.

Inoltre per molte culture del mondo, compresa la nostra, il pane è un prodotto antico, già fabbricato dagli egizi in modo molto simile a quello attuale, o che alimentava le legioni romane lungo il Mare Nostrum.

Quasi tutti conoscono qualcuno che lavora in una panetteria. Per molte persone fare il fornaio è il lavoro fatto di sacrifici per eccellenza, dove poche persone, molto spesso una sola, vivono di notte così che il resto di noi mortali possiamo comprare il pane appena sfornato la mattina presto.

Le cose sono cambiate parecchio ultimamente e l’uso di una refrigerazione ben pianificata e di un’impostazione nei processi di cottura sta consentendo sempre più ai fornai di mantenere orari relativamente normali.

Ma che dire, si potrà fare il pane senza forno in casa? Ebbene la risposta è si, e il risultato è abbastanza buono. Le tecniche disponibili sono svariate: in padella, al vapore e anche nel microonde!

Quindi se non hai il forno o non hai voglia di usarlo, di seguito ti mostriamo come fare il pane senza forno e sul fornello nel miglior stile tradizionale.

Anche se questa ricetta del pane senza cottura non rosola molto, ha una leggera crosta croccante e il suo interno è molto morbido, super appetitoso! Puoi mangiarlo come vuoi: con la marmellata a colazione, per la merenda, farne un bel panino farcito per due e tanti altri modi.

Inoltre, questo pane viene preparato con farina comune e in padella, il che lo renderà molto semplice e accessibile a molte famiglie.

Vediamo allora cosa occorre per fare il pane senza forno e come procedere passo passo.