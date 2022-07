Luciana Littizzetto, uno dei volti più amati della televisione italiana. Conduttrice e comica di successo, lei non ha bisogno di presentazioni. Ma l’avete mai vista in bikini? E’ uno splendore, ha un fisico assurdo: vediamola, rimarrete a bocca aperta.

Luciana Littizzetto, amatissima e nota al pubblico per il suo umorismo pungente. Ogni volta riserva delle battute ai personaggi famosi che non passano mai inosservate, menomale che c’è Fabio Fazio che tenta sempre di non farle uscire qualche parola di troppo per evitare le sue solite gaffe.

Ma è proprio grazie alla sua ironia che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. I suoi fan, sono sempre abituati a vederla coperta con indosso degli abiti eleganti e raffinati, ma l’avete mai vista in costume da bagno? Ha un fisico pazzesco, rimarrete a bocca aperta appena la vedrete.

Luciana Littizzetto come non l’avete mai vista | FOTO

Luciana Littizzetto, amatissima dal pubblico per il suo umorismo e per la sua intelligenza. Siamo abituati a vederla nella nota trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda su Rai Uno. Con la sua ironia ed intelligenza, riesce a trattare argomenti importanti riguardanti la politica e l’attualità, senza mai essere fuori luogo.

Pungente, provocatoria, professionale e colta. Non solo è una comica di successo ma è anche una scrittrice, doppiatrice, attrice e conduttrice. Ha conseguito il diploma in Pianoforte al Conservatorio e ha una laurea in materie letterarie presso il Magistero di Torino.

Prima di dedicarsi alla recitazione e al mondo dello spettacolo, lavora come insegnante di musica presso la Scuola Media Carlo Levi della Vallette. Ma negli anni successivi, decide di abbandonare il suo lavoro da prof e viene incaricata per diversi spettacoli ed eventi da un’agenzia di Milano.

Ha debuttato nel piccolo schermo nel 1992 in Su la testa!, un programma comico andato in onda su Rai 3. In pochi anni è diventata una stella del cinema e della televisione italiana. Ma l’avete mai vista in bikini? Ha un fisico da far invidia alle 20enni.

Luciana Littizzetto in bikini: è bellissima | FOTO

Recentemente, abbiamo visto Luciana Littizzetto come non mai. E’ stata avvistata dal settimanale Oggi, in spiaggia con un bikini nero a due pezzi. Dagli scatti possiamo notare quanto sia incredibile il suo fisico.

All’età di 57 anni è in perfetta forma, il suo corpo potrebbe far invidia a chiunque. Una femminilità assurda, anche in questo caso, ha dimostrato di essere una donna perfetta in ogni contesto. Luciana Littizzetto, riesce a strapparci sempre un sorriso ed è proprio impossibile non amarla quando si mostra così.