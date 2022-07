“Infarto fulminante”, ambulanza a Buckingham: proprio lui in ospedale | Crolla la corona

Brutte notizie da Buckingham Palace, chiamata d’urgenza un’ambulanza, proprio lui ha avuto un infarto: portato di corsa in ospedale. La nazione inglese è preoccupata per le sue condizioni di salute. La corona rischia di perdere il suo punto di riferimento.

Non arrivano buone notizie per uno dei membri più importanti della Royal Family inglese: lui ha avuto un infarto, la corona rischia di perderlo per sempre. Un nuovo dramma si affaccia nella vita della dinastia più chiacchierata del mondo.

Buckingham Palace trema

Buckingham Palace è nel panico. La Regina Elisabetta non riesce a trovare un momento di pace. La sua famiglia sta attraversando un periodo complicato, tra i più difficili degli ultimi anni. Le sue condizioni di salute fanno preoccupare i sudditi della nazione inglese.

Ultimamente si sta vedendo pochissimo in giro, sia ad eventi pubblici che ad eventi organizzati dalla stessa corona. I problemi di mobilità la limitano tantissimo e quando la si vede in pubblico è sempre accompagnata dal suo fedele bastone.

Ma non è lei che sta destando preoccupazione nel Regno Unito. Arriva come un fulmine a ciel sereno una notizia che ha sconvolto davvero tutti, persino i sudditi sono rimasti a bocca aperta: lui, uno dei rappresentanti essenziali della corona, ha avuto un infarto: è stata chiamata d’urgenza l’ambulanza ed è stato portato in ospedale. La monarchia rischia davvero grosso.

Chi è il reale che ha avuto un infarto

La nazione inglese preoccupata e dalla Royal Family non arrivano buone notizie: Buckingham Palace è sotto assedio mediatico. Il Principe Carlo non sta bene, ha avuto un infarto.

Queste le ultime indiscrezioni riportate da numerosi tabloid nazionali e internazionali che fanno gridare all’emergenza. La corona rischia di dover rinunciare al suo futuro erede al trono. Ma che cosa sta accadendo al principe del Galles?

Sembra che il figlio prediletto della Regina Elisabetta sia costantemente sotto pressione. La madre, molto probabilmente, ha intenzione di abdicare e lasciare il posto fin da subito a lui e alla sua consorte Camilla.

Carlo dunque si sta preparando a diventare re d’Inghilterra e le pressioni di corte e sociali sono sicuramente per lui pesanti e opprimenti. Ma non è tutto. Anche i problemi coniugali con Camilla Parker non lo rendono sereno.

Si mormora che un divorzio lampo potrebbe presto essere annunciato, il problema di alcolismo di Camilla preoccupa. La duchessa di Cornovaglia non ha intenzione di farsi aiutare e il suo vizio rischia di mettere in imbarazzo la Royal Family ma soprattutto Carlo che non sa più come essere di supporto alla sua consorte.

Ma ci sono anche altri problemi. Il figlio della Regina Elisabetta, nonché futuro erede al trono d’Inghilterra, sta avendo problemi anche con il fratello, il principe Andrea di York. Come ben saprete, il papà di Eugenia e Beatrice, le due principesse inglesi, è stato accusato di frode allo stato, molestie sessuali e coinvolto nel caso Epstein.

Lui, che ha gettato vergogna e umiliazione sulla famiglia reale, si troverebbe ora ai ferri corti con Carlo. Insomma, la situazione non è delle migliori e il principe del Galles è sempre nervoso e stressato.

Questi eventi negativi lo hanno portato ad avere un malessere fisico che è sfociato in un infarto: è stata chiamata l’ambulanza e il principe è stato condotto in ospedale. Le sue condizioni di salute oggi però fortunatamente non destano preoccupazione. Il futuro erede al trono sta bene ma come hanno consigliato i medici deve vivere più serenamente la sua condizione da reale perché la sua salute è in serio pericolo.