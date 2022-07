“Ha perso il bimbo”, terribile annuncio in casa reale inglese: che dramma | Povera mamma

Arriva il terribile annuncio che fa tremare i sudditi, purtroppo la notizia è vera: “Ha perso il bimbo”. Che grande dramma nella Royal Family, nessuno se lo sarebbe mai immaginato.

Un nuovo dramma si abbatte sulle teste coronate. la Royal Family inglese è di nuovo protagonista di drammi e scandali. Non riescono a trovare un solo minuto di pace i componenti del clan elisabettiano. Ogni giorno la Regina Elisabetta e il suo entourage si ritrovano ad essere sulla bocca di tutti.

I mass media e i tabloid di ogni angolo del mondo parlano solo e soltanto di loro, degli scandali di corte, dei problemi coniugali dei Windsor e dei tradimenti che anche oltreoceano infiammano la stampa inglese.

Arriva però, questa volta, come un fulmine a ciel sereno, un’indiscrezione che spezza il cuore dei sudditi: “Ha perso il bimbo”. Il terribile dramma lascia davvero a bocca aperta. Che cosa sta succedendo in una delle famiglie più chiacchierate del mondo? Non arrivano buone notizie, scopriamo i dettagli.

“Ha perso il bimbo”: dramma nella Royal Family

Terribili notizie dalla Royal Family inglese. Ad essere protagonisti di una news che ha sconvolto i sudditi inglesi ma anche quelli americani, sono Harry e Meghan. Si mormora infatti che la duchessa del Sussex rischi di perdere il suo bambino.

Che cosa significa? Circola questa indiscrezione che sta facendo il giro del web. Si dice che le cose tra Harry e Meghan non vadano bene da un po’ di tempo e che i due stiano affrontando una crisi coniugale davvero importante.

Si parla di un divorzio lampo che potrebbe sancire la fine di un matrimonio che sembrava una favola moderna. Ma che cosa sta succedendo tra i duchi del Sussex? Fonti vicine a Harry e Meghan fanno sapere che è nelle intenzioni future del secondogenito di Carlo e Lady Diana ritornare nel Regno Unito e rientrare a far parte a tutti gli effetti della Royal Family inglese.

Questa decisione di Harry non sarebbe stata digerita dalla Markle che non ha intenzione alcuna di mettere piede nella nazione inglese. Nella Royal Family non si è mai sentita a suo agio, non è mai stata apprezzata dalla famiglia reale e soprattutto non va d’accordo con nessuno, in particolare con Kate.

La ex attrice americana vorrebbe rimanere in California con i suoi figli ma la stampa esperta di gossip reali, assicura che nel caso di divorzio, di allontanamento tra i coniugi o nel caso in cui Harry decidesse di ritornare nel Regno Unito, i figli andrebbero con lui.

Ora però, con l’arrivo di Lilibet, rischia di perdere anche lei per un’altra ragione particolare. Si mormora che la duchessa del Sussex possa vedersi sottratta la custodia dei bimbi per via della negligenza che ha nei confronti dei suoi figli.

Poco attenta, è stata accusata dai mass media di non essere propriamente una mamma modello. Insomma, Harry deve correre ai ripari e i figli, in qualsiasi evenienza o in caso di problemi e/o separazione coniugale andrebbero via con lui.