Bimbo di Lampedusa morto in ospedale, aperta inchiesta

Un bambino di 4 anni di Lampedusa è morto all’ospedale di Taormina dopo un calvario sanitario che ha coinvolto più strutture.

La madre aveva denunciato negligenze mediche e ora la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.

La morte del bimbo di Lampedusa

Domenico è morto due giorni fa per un’infezione batterica che, secondo i genitori, sarebbe stata contratta in ospedale.

Finito in ospedale per un virus intestinale, il bimbo ha contratto un’infezione a causa di un batterio che gli aveva devastato gli organi provocando anche un edema cerebrale.

A nulla è servito il calvario in diversi ospedali, Domenico non ce l’ha fatta ed è morto nella notte del 13 luglio all’ospedale di Taormina, il San Vincenzo, dove era stato trasferito in seguito a diverse altre strutture.

La salma è stata sequestrata e verrà disposta l’autopsia.

La madre già aveva lanciato un appello sui social chiedendo aiuto per suo figlio, il quale si era sentito male già il 29 giugno, ma dopo i controlli in ospedale era stato dimesso. Tuttavia continuava ad avere disturbi e il 4 luglio gli viene inserito un sondino nasale.

Da questo momento è iniziato un incubo perché c’è stato il trasferimento a Messina dove gli è stata riscontrata un’infezione da batterio enterococco che ha coinvolto tutti gli organi.

L’inchiesta

Si chiamava Domenico il bimbo di 4 anni deceduto nell’ospedale di Taormina due giorni fa. Era originario di Lampedusa e nei giorni precedenti aveva affrontato un lungo calvario che aveva compreso anche gli ospedali di Catania e Messina.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta e il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo. Sulla morte del piccolo indaga anche quella di Messina e intanto il commissariato di Taormina ha svolto i primi accertamenti.

La salma è già stata sequestrata in seguito alla denunce dei genitori per negligenze in campo medico, infatti secondo loro Domenico avrebbe contratto l’infezione batterica in ospedale.

Ambra Cucina, la madre del piccolo Domenico, è furiosa

“mio figlio ha contratto una grave infezione che gli ha causato tre arresti cardiaci e un edema cerebrale che lo ha portato alla morte fra atroci sofferenze. voglio giustizia per mio figlio e voglio che venga fuori la verità e ognuno si prenda le proprie responsabilità. stava bene ore non c’è più, lo hanno ucciso”.

Parole pesanti quelle di una madre che non sa darsi pace per la morte di un bimbo di soli 4 anni che inizialmente è stato dimesso dall’ospedale di Catania mentre secondo la donna, proprio lì avrebbe contratto il batterio.

Secondo quanto emerso dalla nota dell’Asp di Messina, il bimbo era arrivato in gravi condizione il 7 luglio in ospedale ed era stato ricoverato dalla Terapia intensa di Cardiochirurgia e sottoposto a Ecmo.

Il quadro clinico però era disperato e non ci sono stati miglioramenti, pertanto è stato dichiarato il decesso in seguito alla morte encefalitica.

La Regione ha disposto le indagini presso gli ospedali dove Domenico è stato preso in cura, quindi il San Marco di Catania e il San Vincenzo di Taormina, per verificare se veramente ci sono state le negligenze denunciate dalla madre.