Tiramisù senza zucchero né uova, mai assaggiato niente di meglio: che bontà!

Dopo aver assaggiato il tiramisù senza zucchero né uova, non vorrete mangiarne di altri tipi, è semplicemente squisito, da leccarsi i baffi!

Un tiramisù senza uova o mascarpone, più leggero ma che sarà ugualmente gradito a grandi e piccini, perfetto come dessert alla fine di una cena tra amici.

Tiramisù senza zucchero né uova

Con questo dolce si ha ampia possibilità di variare, a partire ad esempio dai biscotti, che possono anche non essere i classici savoiardi, ma ad esempio i biscotti tipo Pavesini.

In questo caso mediamente per i biscotti Pavesini per queste dosi occorrono circa 4 pacchetti. Anche riguardo la farcitura in cui bagnarli, si può utilizzare sia il latte d’ avena che il latte di riso o cocco, ecc. ecc.

E per la scelta dello yogurt vale lo stesso discorso, c’è lo yogurt classico e lo yogurt greco più corposo. Se invece optate per uno yogurt alla vaniglia allora si potrà omettere del tutto il dolcificante o aggiungerlo a piacere.

Riguardo il macaccino, vanno benissimo come sostituti 2 cucchiaini di caffè solubile o in alternativa una tazzina di caffè aggiunta alla bevanda vegetale. Se non vi è gradito il cacao amaro, una buona soluzione è provate a mischiarlo con dello zucchero a velo, questo renderà più gradito il sapore.

Se invece il cioccolato fondente è una vostra passione perché non aggiungere delle scaglie di cioccolato tra gli stati di biscotti? Il risultato finale sarà qualcosa di sorprendente e croccante! Insomma un tiramisù senza uova da leccarsi i baffi!

Vediamo ora cosa ci occorre per la sua preparazione e come procedere passo passo per la sua realizzazione.

Ingredienti tiramisù senza zucchero né uova

250 grammi di ricotta fresca biologica

280 grammi di yogurt bianco naturale

100 ml bevanda vegetale soia

2/3 cucchiaini di macaccino

2/3 cucchiai sciroppo di agave

biscotti secchi q.b

cacao amaro q.b

cioccolato fondente (facoltativo)

Preparazione

Iniziamo la preparazione dl nostro tiramisù senza zucchero né uova, preparando la crema per la farcitura, quindi versiamo in una capiente ciotola la ricotta e lo yogurt, quindi aiutandoci con una forchetta, lavoriamo bene gli ingredienti.

Dopo aver assaggiato l’impasto si dovrà considerare se unire o meno il dolcificante che preferiamo. Si può optare per dello zucchero di canna, ma vanno ugualmente bene, lo zucchero di cocco oppure il miele o lo stevia.

Dopo aver appena riscaldato la bevanda vegetale uniamo circa 2/3 cucchiaini di macaccino. Man mano che vengono bagnati i biscotti nella bevanda, questi vanno messi all’interno di una teglia delle dimensioni di circa 15 cm per 15 centimetri per fare il primo strato.

Ora siamo pronti per coprire con 1/3 della crema di ricotta e yogurt appena fatta i biscotti e aiutandoci con un cucchiaio, livelliamo ricoprendo il tutto.