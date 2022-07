“Ti amo, riposa in pace”, Charlotte Casiraghi: l’inaspettato lutto stravolge Monaco

By

Charlotte Casiraghi in lacrime. Il terribile lutto stravolge Monaco. Arriva la dichiarazione social che fa commuovere il Principato. Ecco chi è venuto a mancare e ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei Grimaldi.

La famiglia Grimaldi sta attraversando un altro terribile lutto. Proprio lui è venuto a mancare, ha lasciato inaspettatamente la vita terrena. Il messaggio social ha commosso i sudditi di Monaco.

Charlotte Casiraghi in lutto

Charlotte Casiraghi, la figlia di Carolina di Monaco e del compianto Stefano Casiraghi è la nipote prediletta di Alberto II e una delle reali più amate e apprezzate del Principato. Sebbene tenti di mantenere sempre un profilo basso, cosa questa alquanto difficile per chi porta un cognome importante come il suo, è ugualmente protagonista di scandali, gossip e pettegolezzi che spesso l’hanno vista regina dei tabloid nazionali e internazionali.

Proprio la bellissima Charlotte si ritrova ad essere di nuovo nell’occhio del ciclone, travolta da un terribile lutto: la reale ha dovuto dire addio a una persona a lei cara. Non è mai stata troppo semplice la vita della Casiraghi che con una storia familiare complicata alle spalle, un lutto mai superato, quello del padre, si è ritrovata a crescere velocemente in un contesto, quello di corte, non sempre semplice da gestire. Ora un altro lutto la travolge: è venuto a mancare lui improvvisamente.

Monaco in lutto: lui è scomparso all’improvviso

Monaco in lutto e insieme al Principato anche i componenti della famiglia Grimaldi e in particolare Charlotte Casiraghi. La figlia di Carolina di Monaco deve fare i conti con la morte improvvisa di Guy Moign.

Attore di fama internazionale, presenza di spicco della corte monegasca, è stato grande amico dei Grimaldi ma soprattutto di Gad Elmaleh, il compagno storico di Charlotte Casiraghi che con lui ha anche lavorato poco prima che spirasse.

Proprio Gad ha voluto ricordare il caro amico venuto a mancare, attraverso il suo profilo Instagram sul quale ha dedicato delle dolci parole al suo compagno di viaggio e maestro di vita:

“Addio Guy Moign. Un attore così importante e potente. Riposa in pace mio “Raymond”. Ho avuto la fortuna di incontrarti e di fare un tour con te la scorsa estate. Ho amato i nostri momenti di confidenze, segreti e improvvisazione. Mi sarebbe piaciuto così tanto che tu vedessi il film. Conta su di me per portare il messaggio. Ti amo mio “Raymond”.

La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei monegaschi ma soprattutto del famoso comico e caricaturista marocchino che da sempre è legato alla famiglia Grimaldi. Gad Elmaleh è stato è uno degli amori più importanti di Charlotte Casiraghi, così importante da portare i due a mettere al mondo un figlio, Raphael.

Si sono incontrati nel 2011 e fino al 2015 sono stati protagonisti di una relazione che ha fatto sognare il mondo. Purtroppo la loro storia si è conclusa bruscamente: punti di vista diversi e divergenze caratteriali hanno portato la coppia a dirsi addio.

Oggi però sono entrambi sereni. I due sono rimasti in ottimi rapporti e continuano anche a vedersi e a condividere momenti insieme per il bene del figlio. Il cuore della bella reale ora appartiene a Dimitri Rassam, l’unico vero amore della sua vita con il quale ha intenzione di vivere per sempre la sua favola d’amore moderna.