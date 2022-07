Melita Cavallo di Forum, l’avete mai vista da giovane? Impazzivano tutti per lei | FOTO

Melita Cavallo, uno dei volti più amati e noti della trasmissione giuridica, Forum. Non solo è un giudice, ma è anche un “meme” virale sul web. La sua spontaneità ha conquistato milioni di telespettatori. Ma l’avete mai vista da giovane? Vediamola.

Da 37 anni Forum tiene compagnia milioni di telespettatori. E’ il “tele-tribunale” più amato d’Italia, da quasi 10 anni vediamo Barbara Palombelli al timone. Ancora oggi è uno dei programmi più amati e seguiti del panorama televisivo italiano ed è pure grazie a lei e a tutto il suo cast.

Lei è la conduttrice con più presente in televisione. Il programma va in onda dal lunedì al sabato alle ore 11 su Canale 5 e alle ore 14 su Rete 4 con “Lo sportello di Forum”. Le vicende che Barbara affronta nello studio, appassionano ogni volta milioni di persone, perché sono fatti realmente accaduti che vengono interpretati da attori.

Ma se Forum ha ottenuto tutto questo successo è anche grazie ai suoi giudici-arbitri: Francesco Foti, Bartolo Antoniolli, Simona Napolitani e Melita Cavallo. Quest’ultima è un volto amatissimo anche sul web, dato che più volte è stata protagonista di diverse sfuriate che hanno divertito il popolo di Internet. Ma l’avete mai vista da giovane? Non ci crederete mai, ma è cambiata tantissimo nel corso degli anni: conosciamola meglio.

Chi è Melita Cavallo: tutto sulla giudice di Forum

Melita Cavallo, che con il suo “Basta” è diventato uno dei volti più amati del web. Lei è un magistrato in pensione di 79 anni. Ha lavorato come giudice minorile a Milano, Roma e Napoli. Grazie alla sua esperienza è stata scelta per Forum, nel programma condotto da Barbara Palombelli.

Dopo 40 anni è andata in pensione, anche se ha continuato a lavorare come scrittrice, infatti, ha scritto tre libri. Inoltre, prima di esordire nella nota trasmissione giuridica, l’abbiamo vista in altre trasmissioni come opinionista, per esempio a La vita in diretta oppure a Geo. Ma sapete com’era da giovane? Rimarrete a bocca aperta appena la vedrete.

La vita privata di Melita Cavallo: com’era da giovane? E’ irriconoscibile

Purtroppo, della vita privata di Melita Cavallo non abbiamo molte informazioni, dato che è una donna estremamente riservata e ha sempre protetto la sua privacy, tenendo i riflettori il più lontano possibile.

Non ha nemmeno un profilo social, ma il pubblico la ama comunque, addirittura, su Instagram è nata una fan page dedicata proprio a lei, chiamata LeBimbediMelitaCavallo. Con il suo carattere forte e a volte severo, ha conquistato proprio tutti.

Ma l’avete mai vista da giovanissima? Da alcune foto che circolano sul web, possiamo vedere Melita con qualche anno in meno. Sicuramente è molto cambiata, ma è rimasta una donna bellissima.