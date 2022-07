Lazio, terremoto all’alba: torna la paura ad Amatrice

Lazio, terremoto di magnitudo 3.2 ha svegliato la popolazione all’alba. Torna la paura ad Amatrice.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 è stata avvertita al confine tra Lazio, Umbria e Marche. L’Ingv ha spiegato che si tratta di uno sciame sismico e difatti la popolazione ha avvertito scosse precendenti già dalla serata di ieri.

Lazio, terremoto di magnitudo 3.2

Lazio, terremoto all’alba e più precisamente poco dopo le 4,15 con epicentro in provincia di Rieti. La scossa è stata preceduta da altre più lievi che sono state percepite dalla popolazione già dalla prima serata di ieri 13 Luglio.

Questa mattina presto però è stata percepita davvero da tutti la scossa. Secondo le testimonianze si è sentito nitidamente un boato prima che la terra cominciasse a tremare.

La zona dove è stato registrato il sisma comprende le provincie già devastate del terremoto del 2016. Ma è stato avvertito anche a km di distanza dato che l’epicentro è stato localizzato a 4km da Accumuli (Rieti), 13km da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e Norcia (Perugia).

Non si registrano danni a cose o persone ma la paura è tornata ben presente per la popolazione colpita. Il 2016 e il terremoto di magnitudo 6 che ha devastato la zona ha lasciato ferite profonde.

Torna la pausa ad Amatrice

Lazio, terremoto avvertito all’alba da tutta la popolazione nonostante 3.2 sia classificato come non pericoloso.

Le zone colpite sono le stesse del tragico e potente sisma che si verificò nel 2016 procurò una devastazione totale. Oltre ai paesi distrutti come Amatrice ed Accumuli vanno ricordate le numerose vittime.

Il terremoto nel Lazio fece ben 300 vittime e oltre 300 feriti. Una tragedia che ha segnato i cittadini della zona per sempre.

Dopo gli anni trascorsi si era un po’ superata la paura tornando a vivere normalmente. Ma la scossa di terremoto che ha fatto tremare la terra alle 4,21 ha riportato le persone indietro nel tempo.

Gli esperti stanno valutando la situazione e tengono monitorati costantemente gli sviluppi della situazione. In questo momento non sembrano preoccupati del terremoto nel Lazio, data l’intensità delle scosse ma non possono e non vogliono lasciare nulla al caso.

Tutti gli elementi raccolti sono importanti per studiare e capire a fondo un fenomeno che ormai è parte del nostro territorio. Le persone hanno rivelato malessere nel ripercorrere gli eventi del passato ma soprattutto hanno paura di ricadere nell’incubo del 2016.

Nessun danno è stato registrato e nessun ferito. Ma la ferita interna riguardate il passato è più viva che mai.