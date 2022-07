Ilary Blasi fuori di sé, si mostra come mamma l’ha fatta: che stangata per Totti | FOTO

Ilary Blasi senza controllo. La ex lady Totti si mostra senza veli, come mamma l’ha fatta. Che bellezza lei, ma che grande stangata per lo sportivo! Il pupone messo all’angolo così.

Ilary Blasi mostra al suo ormai ex marito che cosa si è perso. La conduttrice dell’Isola dei Famosi infiamma i social. Lo scatto hot fa il giro del web.

Ilary Blasi fa esplodere il web

Sono passate solo poche ore da quando l’Italia ha dovuto fare i conti con una notizia inaspettata ma forse, col senno di poi non tanto, che ha lasciato tutti interdetti: la pupa e il pupone si sono detti addio.

Con un comunicato Ansa prima di lei e poi di lui, gli ex coniugi hanno annunciato la fine di un amore che tutti noi credevamo indissolubile. Dopo 17 anni come marito e moglie e dopo tre splendidi figli, l’idillio sentimentale di una delle coppie più belle della TV italiana si è rotto per sempre, come uno specchio che cade e si frantuma in mille pezzi facendo tanto rumore.

Allo stesso modo, la separazione di Ilary e Totti ha comportato un clamore mediatico senza precedenti. Ora non si parla che di loro, sono sulle copertine dei principali tabloid di gossip e pettegolezzi da giorni e mentre Francesco Totti conserva il riserbo più assoluto e mantiene il silenzio stampa, Ilary Blasi non solo si è mostrata sui social ma ha pubblicato anche uno scatto che ha lasciato senza parole.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha fatto uno smacco clamoroso all’ormai ex marito e si è mostrata senza veli, come mamma l’ha fatta. Che bomba di sensualità!

La conduttrice dell’Isola dei Famosi fa uno smacco a Totti

A poche ore dall’annuncio che ha sconvolto l’Italia, quello che ha comunicato la separazione di una delle coppie più longeve dello showbiz italiano, Ilary Blasi non si nasconde e si mostra sui social.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi è stata travolta da un caos mediatico senza precedenti ma continua a metterci la faccia e a condividere con i suoi seguitori la sua vita questa volta solo e soltanto privata. Dopo il comunicato Ansa, attraverso il quale annunciava la fine del suo matrimonio con l’ex calciatore della Roma, la Blasi ha fatto le valigie e con la sorella e i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel è volata in Africa.

Tra un safari, una visita ai leoni e alle giraffe, con la piccola Isabel che guarda esterrefatta le bellezze selvagge e naturali della Tanzania, la bella romana ha deciso, con premeditazione, di lasciarsi alle spalle l’Italia per un po’ e di prendersi un po’ di tempo per se stessa e i suoi figli.

Con la sorella Silvia e i tre gioielli nati dall’amore con il pupone, si è rifugiata in un contenente lontano e chissà per quanto ci rimarrà. Intanto, proprio dall’Africa arriva una postcard da capogiro. La Blasi si mostra senza veli, come madre natura l’ha fatta.

Sebbene sia apparsa particolarmente magra ultimamente e il suo eccessivo dimagrimento abbia preoccupato tutti, nello scatto che ha fatto il giro del web appare comunque bella come non mai.

Ilary si è fatta immortalare, con molta probabilità dalla sorella Silvia, di spalle, senza reggiseno, con la schiena totalmente scoperta e mentre indossa solo uno slip nero che mette in risalto il suo tonico fondoschiena. La foto ha infiammato il web.