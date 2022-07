Ida Platano, uno dei volti più amati del parterre femminile di Uomini e Donne. Negli scorsi mesi, è sempre stata al centro dell’attenzione a causa delle sue vicende sentimentali che sono accadute recentemente. Ma sapete con chi è stata beccata? Incredibile.

Ida Platano, una delle dame del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne più discusse di sempre. Ormai è un noto volto della televisione, grazie alla sua partecipazione al noto dating show di Canale 5. Negli ultimi mesi è sempre stata al centro dell’attenzione e nel mirino delle polemiche per il suo ritorno di fiamma con l’ex Riccardo Guarnieri.

Nelle scorse ore, sui social, è stata beccata con un’altra persona nel suo letto. Il filmato ha davvero fatto molto scalpore. Vi diamo un indizio: è l’amore della sua vita. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Siamo sicuri che avrete già capito chi è.

Ida Platano torna sui social

Dopo la fine dell’edizione di Uomini e Donne di quest’anno, di Ida Platano si sono completamente perse le tracce, infatti, alcune sue fan si sono preoccupate della sua sparizione. Anche se negli ultimi mesi è stata al centro delle polemiche a causa delle sue ultime vicende sentimentali.

Ma i suoi follower più attenti hanno scoperto che la dama ha fatto un viaggio, ma non ha rivelato altre informazioni, infatti ha detto: “Ho fatto una toccata e fuga, è stata una cosa bellissima”. Ma i misteri non sono finiti qui, dato che si vocifera un suo possibile addio da Uomini e Donne.

La diretta interessata non ha smentito e nemmeno confermato nulla a riguardo. Ma sempre sul suo seguitissimo profilo IG ha condiviso un filmato insieme all’amore della sua vita a letto: scopriamo di chi si tratta.

Ida Platano a letto con lui: ecco chi è

Nelle scorse ore, Ida Platano ha sciolto il cuore di milioni di persone con un video che ha condiviso nelle sue storie IG. Lei oltre ad essere una parrucchiera di successo è diventata anche una nota influencer, dopo il successo a UeD, infatti, è seguita da quasi 600 mila persone.

Nel filmato in questione, con sottofondo la canzone Grande Amore de Il Volo, si vede lei con suo figlio Samuele abbracciati nel letto. Una storia che ha fatto impazzire il popolo del web, infatti, ha riscosso un grandissimo successo. E’ stata condivisa anche su Twitter da un utente che ha commentato dicendo: “Ida e suo figlio Samuele sono l’amore vero, come si fa a non amarli?”. Come più volte ha raccontato la stessa dama, i due sono legatissimi.