“È ufficiale”, Alfonso Signorini inchiodato così: presenta a tutti la sua dolce metà | FOTO

Alfonso Signorini lascia i social senza parole. Il conduttore si mostra così, insieme alla sua dolce metà. Arriva la foto che fa il giro del web e fa chiacchierare tutti. Che sorpresa!

Alfonso Signorini si mostra a viso aperto insieme alla sua dolce metà. Ecco che la presenta pubblicamente sui social. I fan sono al settimo cielo. La notizia ormai è ufficiale. Che gioia immensa!

Alfonso Signorini fa (s)parlare i social

Alfonso Signorini si può considerare senza dubbio uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Da diverso tempo è il fortunato presentatore del Grande Fratello Vip, il reality che nella sua scorsa edizione ha raggiunto un successo senza precedenti.

Considerato tra i più lunghi della storia dei reality, ha tenuto incollati al televisore per oltre 6 mesi milioni di telespettatori italiani. A partire dalla prossima stagione televisiva, lo rivedremo nuovamente al timone della casa più spiata d’Italia e lo ha già promesso, ne vedremo sicuramente delle belle.

Alfonso Signorini non è soltanto il presentatore di uno dei programmi di puntata della rete del Biscione ma anche il direttore di Chi, tra i tabloid di gossip e pettegolezzi più famosi d’Italia.

Mentre dà quotidianamente scoop scottanti sugli altri, non concede mai nessuna chicca personale sul suo conto, almeno fino ad oggi. Finalmente ci mette la faccia e sui social mostra la sua dolce metà: la notizia ora è ufficiale.

Il conduttore del GF Vip mostra la sua dolce metà

Alfonso Signorini non si nasconde più o meglio non si trattiene e fa esplodere i social. Il conduttore del Grande Fratello Vip si mostra con la sua dolce metà: stiamo parlando di Orietta Berti.

Ormai la notizia è ufficiale: la famosa cantante, volto noto anche di The voice senior, sarà l’opinionista del Grande Fratello Vip edizione numero 7. L’artista di fama nazionale affiancherà Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che è stata anche lei confermata come opinionista del reality più spiato d’Italia. Ne vedremo sicuramente delle belle.

Sonia e Orietta, due personalità prorompenti e peperine, si ritroveranno a commentare le avventure dei nuovi gieffini. Alfonso Signorini ha voluto annunciare con un post particolare la presenza della famosa cantante nella prossima edizione del reality Mediaset.

Attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto nel quale lo si vede a cena insieme alla Berti mentre entrambi, seduti al tavolo, vicini vicini, mostrano un piatto con delle squisite pietanze. La didascalia che accompagna la foto e la seguente:

“Mi ha già preso per la gola”.

La frase è accompagnata da tre cuoricini rossi che esprimono tutto l’affetto del conduttore nei confronti della cantante che non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura professionale.

Il Grande Fratello Vip 7 dovrebbe partire con ogni probabilità a metà settembre 2022 ma il direttore di Chi è già all’opera per confezionare il cast che sicuramente riserverà delle gradite sorprese ai telespettatori.

Non sappiamo ancora i nomi di tutti i prossimi gieffini ma il conduttore ha già comunicato, attraverso il suo profilo Instagram, alcuni indizi che annunciano taluni partecipanti al reality Mediaset.

Tra questi dovrebbero figurare Chadia Rodriguez, George Ciupilan e si mormora anche Antonino Spinalbese. Per quanto riguarda l’ex compagno di Belen Rodriguez, il suo nome è ancora in forse. Queste sono indiscrezioni che per il momento non trovano ancora conferma. Alfonso Signorini non ha intenzione di deludere il suo affezionatissimo pubblico e il popolo del web lo sa, la prossima edizione del GF Vip sarà bella proprio come la precedente.