“È finita”, dramma in casa Rodriguez: si separano | Sembrava filare tutto liscio

Dramma inatteso in casa Rodriguez, quando finalmente sembrava andare tutto per il meglio, si sono rotti d’improvviso i cocci, di quello che pareva un grande amore, per sempre: loro si separano ma questa volta è finita davvero.

Relazione al capolinea per loro. In casa Rodriguez non c’è pace. Dopo il sereno arriva la tempesta: si sono detti addio e questa volta nessuno ha intenzione di ritornare sui propri passi. Che delusione e dispiacere.

I Rodriguez protagonisti del gossip

La famiglia dei Rodriguez, il clan argentino, così come sono stati soprannominati Belen e i componenti della sua famiglia sui social, continuano ad attirare l’attenzione, direttamente o indirettamente.

La showgirl più amata d’Italia e il suo entourage familiare sono ogni giorno bersagli preferiti dei settimanali di gossip e pettegolezzi per via delle loro vicende familiari. A far parlare fino a ieri è stata Belen con Stefano per un ritorno di fiamma sperato dai fan e che si è, con grande gioia di tutti, concretizzato.

Arriva però, proprio nelle scorse ore, una notizia che ha lasciato i fan interdetti: non c’è più nulla fa fare, dopo averci provato per l’ennesima volta, hanno deciso di dirsi addio per sempre. Nuovo dramma in casa Rodriguez, questa volta però l’amore è finito davvero. Che triste notizia, nessuno lo avrebbe mai immaginato.

Si sono detti addio: loro si separano per sempre

Non arrivano buone notizie per una amatissima coppia collegata indirettamente alla famiglia Rodriguez: i suoceri di Cecilia, Francesco Moser e Carla Merz, dopo 41 anni di matrimonio hanno deciso di dirsi addio e di divorziare.

Francesco e Carla sono i genitori di Ignazio, il compagno da ormai un po’ di tempo di Cecilia Rodriguez, la sorella della più famosa Belen. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip ed è stato amore a prima vista.

Oggi convivono felici e sperano presto di poter allargare la famiglia. Non è andata bene invece ai genitori di Ignazio. I suoi genitori hanno deciso di porre fine al loro matrimonio dopo aver trascorso una vita insieme. Il famoso ciclista Francesco Moser e sua moglie Carla Merz, si sono conosciuti negli anni ’70 e sono convolati a nozze nel 1980 in piazza Duomo a Trento.

Al tempo Moser era tra gli sportivi più famosi d’Italia, all’apice del successo mentre Carla, conosciuta nell’Alto Adige, era l’ereditiera di una delle famiglie più benestanti della borghesia trentina. Dopo tanti anni insieme, arriva la separazione legale nel 2019 e solo qualche ora fa la notizia che i due hanno deciso di divorziare ufficialmente.

Che colpo per Ignazio! Il giovane ha sempre creduto nell’amore eterno e spera di non dover mai vivere una situazione del genere con la sua compagna Cecilia che non è mai andata troppo d’accordo con la famiglia del fidanzato.

Moser senior non ha mai digerito davvero l’unione del figlio con la bella argentina e spesso, suocero e nuora, si sono scontrati anche in diretta televisiva. Punti di vista diversi, prospettive di vita e professionali contrapposte, due generazioni a confronto che si scontrano e non trovano un punto d’accordo.