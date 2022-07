Mara Venier, è la regina della televisione italiana, non solo per la sua genuinità, ma anche per il suo spirito giovanile. In pochi conoscono la sua vita privata, ad esempio, sapete che un 20enne ha rubato il suo cuore? Non ci crederete ma è proprio lui.

Mara Venier, non ha bisogno di presentazioni. La sua carriera televisiva la conosciamo tutti, nella sua storica trasmissione, Domenica In, parla sempre delle sue esperienze nel piccolo schermo e a volte anche della sua vita privata. Anche se è una donna estremamente riservata, lei è attivissima su IG.

Sul suo profilo seguito da 2,4 milioni di persone, infatti, ci mostra spesso la sua quotidianità di tutti i giorni. Non perde mai l’occasione di registrare momenti bellissime con le persone che ama di più in assoluto. Recentemente ci ha presentato “l’amore della sua vita”. Si tratta di un bellissimo 20enne: scopriamo di più.

Il giovane ragazzo che ha rubato il cuore di Mara Vernier

Mara Venier è la zia più conosciuta e amata d’Italia. L’affetto che dimostra ai suoi fan o ai suoi familiari è sempre incondizionato. Ma sapete, che la conduttrice è super innamorata di un bellissimo 20enne? Si tratta del suo primo nipote, Giulio Longari, figlio di Elisabetta Ferracini e Carlo Longari.

In questo scatto, possiamo vedere l’amore immenso che c’è tra i due. La foto è stata pubblicata in occasione del 19esimo compleanno di lui e nella didascalia la Venier ha scritto “Buon compleanno amore della mia vita”.

I due sono legatissimi, infatti, nel corso di un’intervista, rilasciata al settimanale Gente, la conduttrice ha raccontato del rapporto che c’è con Giulio:

“Mi piace ascoltarlo, chiacchierare con lui. Giulio è molto educato, bravo, rispettoso delle regole e di questo rendo il merito a mia figlia Elisabetta che è una mamma magnifica.”

Insomma, oltre ad essere un bellissimo ragazzo ha davvero un cuore d’oro. Siete curiosi di conoscerlo meglio? Impossibile trovare una persona fantastica come lui.

Chi è Giulio Longari? Tutto sul nipote di Mara Venier

Classe 2002, nato il 13 dicembre a Roma, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Frequenta a scuola internazionale di Roma ed ama lo sport, in particolare: calcio, tennis e paddle.

Della vita privata di Giulio, non abbiamo molte informazioni, dato che è un ragazzo estremamente riservato. Inoltre, non cerca popolarità, proprio per questo non sappiamo molto su lui. Insomma, preferisce mantenere un profilo basso, malgrado sia il primo nipote di Mara Venier.

Il rapporto tra nipote e nonna è bellissimo, i due sono legatissimi. Addirittura, Giulio la va a trovare spesso quando non deve studiare e di solito scelgono di passeggiare tra le strade della loro città, Roma.