Tarme nei vestiti, prendi questo miracoloso ingrediente in cucina: te ne liberi per sempre

Ecco che vi sveliamo come prevenire le tarme e soprattutto come liberarvene nel caso in cui abbiano già invaso i vostri armadi.

Continuate a leggere per scoprire come liberarvi di questi fastidiosi animaletti!

Come prevenire le tarme

Esistono dei modi efficaci per prevenire le infestazioni nelle case, vediamoli insieme.

Innanzitutto, controlla bene i vestiti e assicurati sempre che siano puliti quando li riponiamo in armadi, cassettiere o scatole. I tessuti macchiati di cibo, sudore o urina sono particolarmente attraenti. Possiamo trovarli in zone buie e tranquille che forniscono loro un riparo, dove trovano una fonte di cibo.

Gli articoli che non vengono utilizzati frequentemente sono meglio conservati in scatole con coperchi sigillati ermeticamente o in sacchetti che possono essere aerati. Almeno una volta al mese, si consiglia di estrarre e scuotere gli oggetti appesi all’interno dell’armadio o gli abiti riposti nei cassetti.

Aspirare regolarmente il fondo di armadi e scaffali, prestando attenzione agli angoli. L’uso di un ugello di aspirazione adeguato per pulire i bordi aiuta a prevenire l’accumulo di sporco, che può fornire una fonte di cibo per la prosperità degli insetti nocivi.

Scartare o riciclare gli articoli di lana, cotone, pelliccia o piume che non vengono utilizzati o che non si desidera conservare.

Questi animali possono vivere nei materiali da rivestimento, soprattutto se contengono lana o crine. Si consiglia di controllare regolarmente sotto i sedili, nelle fessure e nei punti nascosti dei mobili, per vedere se ci sono segni dei fili o delle sacche di seta che producono.

Le infestazioni possono verificarsi anche nel riempimento di piume di cuscini, cuscini o piumoni e le larve possono fare buchi nel materiale di copertura in cotone mentre emergono.

Le tarme adorano i tappeti di lana, ma, dal momento che cercano luoghi dove non saranno disturbati, l’uso regolare di un aspirapolvere farà più di ogni altra cosa per prevenire la diffusione di questi insetti.

Infine, dopo la pulizia dei locali, portare sempre l’aspirapolvere all’aperto e svuotare il contenuto in un sacchetto di plastica, sigillarlo e smaltirlo in un contenitore esterno. Se teniamo un aspirapolvere sporco, possiamo rischiare di diffondere le larve in altre zone della casa.

Questi suggerimenti si applicano anche ad altri insetti nocivi, come i coleotteri dei tappeti e le loro larve, che possono anche essere materiali o oggetti molto distruttivi e dannosi nelle case.

L’ingrediente miracoloso per liberartene definitivamente

Non tutti lo sanno, ma l’ingrediente più efficace contro questo tipo di insetti è uno che tutti noi abbiamo in cucina.

Stiamo parlando naturalmente dell’alloro!

Mettete le foglie di questa pianta all’interno di un sacchetto da nascondere nell’armadio e da cambiare ogni 3 mesi circa.

Si tratta di un rimedio efficacissimo! E voi lo conoscevate già? Fatecelo sapere!