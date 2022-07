Ilary Blasi e Francesco Totti, si continua a parlare della coppia che più di tutte sta ottenendo l’attenzione mediatica per via della loro separazione. Arriva l’indiscrezione che fa rimanere tutti a bocca aperta: lei ha avuto una scappatella extraconiugale proprio con lui. Spunta fuori tutta la verità.

Ilary ha tradito Francesco? Lo scoop clamoroso fa davvero rimanere tutti senza parole. Viene a galla tutta la verità di cui nessuno sapeva nulla. La scappata extraconiugale di lei ha messo in crisi la famiglia Totti-Blasi.

Ilary Blasi, scoop clamoroso sulla conduttrice dell’Isola dei Famosi

È finita in maniera inaspettata il matrimonio più bello della televisione italiana: Francesco Totti ed Ilary Blasi, dopo 20 anni trascorsi insieme (17 solo di matrimonio) e tre splendidi bambini, si sono detti definitivamente addio. Si mormorava di una crisi presente nell’aria già da un po’ di tempo ma confermata solo attraverso un comunicato Ansa che nelle scorse ore ha fatto tremare la televisione italiana.

Finisce così l’amore di due amatissimi personaggi del piccolo schermo che con il loro sentimento hanno fatto sognare tutti. Ora iniziano ad uscire fuori scoop e indiscrezioni su vita privata e familiare della coppia che lasciano a bocca aperta: Ilary avrebbe tradito l’ex calciatore della Roma proprio con lui. Spunta fuori tutta la verità.

Chi è l’uomo con cui la conduttrice avrebbe tradito Totti

Sono questi giorni turbolenti per gli ormai ex coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo il comunicato Ansa che ha annunciato la fine del loro matrimonio, la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex calciatore della Roma sono diventati protagonisti del gossip e sono stati travolti da uno scandalo mediatico senza precedenti.

Si parla di crisi e tradimenti che già da tempo avrebbero messo in discussione l’amore di quella che sembrava una delle coppie più belle e longeve della storia della televisione italiana. Si mormora addirittura di un tradimento di Ilary Blasi, ai danni di Francesco Totti, con un altro uomo.

Fa sapere il settimanale Chi che il matrimonio della coppia più bella della televisione italiana si sarebbe sfaldato a causa del tradimento della bella ex letterina di Passaparola: Totti avrebbe trovato messaggi compromettenti spiando il cellullare della consorte.

Anche Dagospia ha riportato questa indiscrezione affermando che, mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi si frequenterebbero addirittura da 8 mesi, ancora più lunga è la relazione che la Blasi avrebbe intrapreso con uno spasimante, al momento misterioso, con il quale si sarebbe frequentata di nascosto durante le trasferte milanesi per raggiungere lo studio dell’Isola dei Famosi.

La Blasi avrebbe perso la testa per colui che ha contribuito a mettere in crisi un matrimonio che già vacillava da qualche tempo. Ma chi è l’uomo in questione che avrebbe sostituito Totti nel cuore della Blasi? La sua identità per il momento è sconosciuta. Si parla di un personal trainer o di un imprenditore, addirittura dell’attore Luca Marinelli per il quale la Blasi avrebbe messo tutto in discussione, persino il suo amore per Francesco.

Sono chiaramente indiscrezioni che per il momento non trovano conferma. Ilary e Francesco hanno chiesto il massimo rispetto su questa situazione per il bene dei figli ma il gossip ora è scatenato. Intanto, dopo l’annuncio della loro rottura, Totti e Ilary non vivrebbero nemmeno più insieme. L’attore starebbe cercando una casa a Roma mentre la sua ormai ex moglie è rimasta nella loro grandissima Villa all’Eur con i tre figli.