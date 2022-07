“I medici hanno trovato un’anomalia”, povero principino George: Kate e William distrutti

Kate e William sono distrutti. I duchi di Cambridge devono affrontare un terribile dramma: il principino George è malato. I medici hanno riscontrato una anomalia. L’erede al trono è ora sotto osservazione. Ecco che cosa gli sta accadendo.

Nuovo dramma per la Royal Family: il principino George, futuro re di Inghilterra preoccupa tutti. Kate e William temono per la salute del loro primogenito. Che cosa sta accadendo nel Regno Unito? Scopriamolo.

Kate e William devastati dal dolore

Kate e William si possono considerare senza dubbio tra i reali più seguiti e amati della Royal Family inglese. Considerati i monarchi per eccellenza, i sudditi del Regno Unito vorrebbero proprio loro immediatamente sul trono della nazione inglese. Carlo e Camilla passano in secondo piano rispetto ai duchi di Cambridge che sono rispettati e benvoluti da tutti.

Kate Middleton raggiante come sempre, bella come il sole e dolce come il miele è per i sudditi la regina perfetta. William è invece il principe azzurro che tutte le donne vorrebbero. Il nipote prediletto della Regina Elisabetta sarebbe sicuramente un monarca perfetto.

Ma la carta costituzionale inglese parla chiaro: ha delle regole rigide che non possono essere infrante e quindi i Cambridge dovranno aspettare un bel po’ prima di prendere le redini della Nazione.

Poco male, soprattutto in questo momento in cui William e Kate hanno un problema ben più importante a cui pensare. Il principino George sta facendo stare in ansia tutti. I medici hanno scoperto un’anomalia che mette in serio rischio la salute del futuro re d’Inghilterra. Che cosa sta succedendo al primogenito dei Cambridge?

Il principe George preoccupa il mondo

George di Cambridge, futuro re d’Inghilterra, terzo in linea di successione al trono britannico, sta facendo preoccupare la sua famiglia. Il primogenito di William e Kate ha un’anomalia che mette in serio pericolo la sua salute.

Come fa a sapere il settimanale tedesco Adel Aktuell, il nipote del Principe Carlo potrebbe soffrire della stessa malattia del fratello di Kate Middleton, James Middleton. La patologia in questione è la terribile depressione.

Angoscia a Kensington Palace. Ansia e preoccupazione stanno invadendo la Royal Family. James Middleton non ha mai nascosto il suo problema e in più occasioni, anche pubbliche, ha parlato della depressione che ha devastato la sua vita.

In una recente intervista rilasciata al Daily mail ha dichiarato:

“La depressione è una malattia, un cancro della mente. Io non riuscivo più a comunicare nemmeno con le persone che amo di più: la mia famiglia e i miei amici”.

Fortunatamente James è riuscito a superare questo momento buio grazie ad Alizée Thevenet che è diventata sua moglie. Lei, la donna della sua vita, ha dato una scossa a James che oggi è un uomo diverso, un uomo nuovo.

Tuttavia il principino George, fanno sapere i medici, potrebbe aver ereditato il problema dello zio. Per avere solo 8 anni è sempre malinconico e triste. Fonti vicine alla famiglia reale fanno sapere che in più occasioni il primogenito dei duchi si isola da tutti e si rinchiude nelle sue stanze, senza parlare con nessuno per ore.

Lo sguardo triste, gli occhi malinconici preoccupano. William e Kate sono devastati: che il principino George soffra anche lui di depressione? I duchi di Cambridge sono genitori affettuosi e apprensivi.

Il primogenito desiderato con ardore è ora la loro preoccupazione principale. William e Kate hanno un solo obiettivo: far sì che il principino George abbia una vita il più normale possibile. Le pressioni sociali, dei mass media e delle telecamere stanno seriamente mettendo in pericolo la sua salute mentale.