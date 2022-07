Giardino, butta un po’ di cacao nelle piante e stai a guardare: mai visto nulla di simile

By

Giardino: butta un po’ di cacao nelle piante e stai a guardare i risultati pazzeschi. Non potrai credere ai tuoi occhi: mai visto nulla di simile.

Il cacao è un ottimo alleato della salute, ma non tutti sanno che è un valido rimedio naturale per curare il proprio giardino o orto. Butta un po’ di cacao nelle piante e stai a guardare i risultati strabilianti. Non crederai ai tuoi occhi: mai visto nulla di simile.

Non sempre il ricorso ai prodotti chimici è la soluzione efficace per prendersi cura delle piante del proprio giardino. Anzi, il ricorso ai prodotti chimici ha effetti dannosi sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. Molti vivaisti e giardinieri consigliano di ricorrere a validi ed efficaci rimedi naturali.

Tra i tanti, la pacciamatura con i chicchi di cacao è un’operazione attuata nel giardinaggio per fare crescere le piante e per proteggere il terreno. Ecco quali sono i risultati sorprendenti: mai visto nulla di simile.

Giardino: ecco le proprietà ed i benefici del cacao

Il cacao è il prodotto dell’albero Theobroma cacao appartenente alla famiglia delle Sterculiacee. Cristoforo Colombo è stato il primo ad importare la pianta del cacao dall’America. Diversi studi hanno confermato le proprietà benefiche del cacao, in particolare di quello fondente.

Il cacao è un alimento ricco di vitamine, sali minerali e carboidrati. Si tratta di un cibo molto energetico adatto a chi svolge molta attività sportiva.

Il cacao è un alimento ricco di antiossidanti (flavonoidi e polifenoli), che è in grado di rallentare il processo di invecchiamento cellulare e di combattere gli effetti dei radicali liberi.

Il consumo regolare di cacao ha effetti benefici sul colesterolo, in particolare sul colesterolo buono HDL ed è in grado di abbassare quello “cattivo”. Il cacao riduce la reattività piastrinica delle donne e degli uomini: è quanto è emerso su uno studio pubblicato sul Southern Medical Journal.

La teobromina contenuta nel cacao consente di aumentare la prontezza dei riflessi e la concentrazione, mentre la serotonina ha la capacità di sostenere il sistema nervoso in caso di depressione. La tiramina contenuta nel cacao aiuta a riequilibrare l’umore e a placare l’ansia.

Uno studio pubblicato sull’International Journal of Cardiology ha validato la tesi che il consumo di cacao migliora la circolazione sanguigna, migliora l’elasticità dei vasi sanguigni e favorisce l’abbassamento della pressione sanguigna.

Una ricerca condotta in Inghilterra ha validato la tesi che basta consumare circa 20 grammi di cioccolato amaro al giorno per prolungare la vita.

Cacao nelle piante: gli effetti benefici della pacciamatura

Non tutti sono al corrente che la pacciamatura con i gusci di cacao è il rimedio naturale che stimola la crescita delle piante. I gusci di cacao crescono sugli alberi e, dopo i processi di lavorazione, vengono sgranati. Dopo il processo di tostatura i gusci di cacao sono sterili e possono essere utilizzati per sfavorire la crescita di erbacce.

Il pacciame di cacao è una soluzione economica, eco-friendly e naturale: non contiene materiali tossici come gli ftalati e gli idrocarburi. Pertanto, non cagiona danni alla salute dell’uomo e dell’ambiente.

Il pacciame di cacao nel giardino aiuta a prevenire la crescita eccessiva delle erbacce, fornisce più nutrienti al terreno, fornisce un maggior beneficio visivo alle colture e/o ai frutteti e migliora la capacità di ritenzione dell’umidità del terreno.