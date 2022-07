Ormai non si parla d’altro, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, senza dubbio ha creato molto scalpore. Già si parla della nuova fiamma dell’ex capitano della Roma. Sapete chi è? Lei è stata fidanzata con un pezzo grossissimo: scopriamo di più.

Dopo 17 anni di matrimonio Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti per sempre addio. E’ stata una delle storie d’amore più chiacchierate del mondo dello spettacolo italiano. Della loro relazione si è parlato tanto e adesso a poche ore dal comunicato stampa sulla loro separazione, milioni di fan hanno mostrato tutto il loro dispiacere.

Ora Noemi Bocchi, che a quanto pare è ufficialmente la nuova fiamma del re di Roma, è sulla bocca di tutti. Alcuni vociferano che sia proprio lei il motivo della rottura con l’ex letterina e presentatrice televisiva. Ma sapete chi è la giovane e biondissima ragazza? Scopriamo di più su di lei.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: tutto sulla loro storia

Dopo più di 20 anni d’amore e tre figli, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati, annunciando la rottura pubblicamente attraverso un comunicato stampa Ansa. Le loro parole hanno lasciato milioni di fan sconvolti e delusi.

Già a febbraio, si vociferava che Noemi Bocchi fosse la nuova fidanzata del Pupone. Ad alimentare i chiacchiericci sono stati vari indizi fotografici. Come i più recenti che vedono la macchina di lui parcheggiata sotto casa della ragazza.

Ci sono anche delle foto di Francesco al fianco di Noemi sugli spalti, in occasione della partita Roma- Genoa. Inoltre, si vocifera che una sera, la Bocchi si sarebbe diretta da Totti, dopo che lui era stato coinvolto in un piccolo incidente in macchina.

Chi è Noemi Bocchi? Tutto sulla nuova fiamma di Francesco Totti

Classe 1988, nata a Roma e laureata in economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa. Noemi Bocchi, alta, bionda e dal fisico scultoreo sembrerebbe aver rubato il cuore di Francesco Totti. Lei è amante del calcio ma anche del Padel.

Lavora come flower designer e ha una casa nel quartiere Parioli. Ma non tutti sanno che è stata sposata con un noto imprenditore toscano. Sapete di chi si tratta? L’uomo sarebbe il patron del Tivoli calcio, Mario Caucci da cui ha avuto due figli.

Come avrete capito, quello che sta accadendo tra Noemi Bocchi e Francesco Totti è una vicenda molto delicata, proprio per questo, la giovane sta cercando di proteggere il più possibile la sua privacy. Addirittura, il suo profilo Instagram è privato e in questo momento non cerca visibilità a causa di questa forte attenzione mediatica che sta vivendo.