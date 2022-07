Bustine di té, tutta la notte in frigo: un banalissimo gesto che sta salvando tutti

Ecco perché dovreste mettere delle bustine di té all’interno del vostro frigo, la verità è che solo in pochi se lo aspettavano.

Continuate a leggere per scoprire tutti i benefici del té e soprattutto perché dovreste mettere le sue bustine dentro il frigorifero!

I benefici del té

In base al tipo di té, questa bevanda possiede differenti poteri. Scopriamoli insieme!

Il tè nero provoca effetti simili a quelli del caffè, sebbene sia più salutare. È una bevanda che fornisce energia e che espande la caffeina ad alta velocità nel sangue senza causare danni al cuore. Questo tipo di tè aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo e aiuta a controllare i livelli di stress. Ha anche effetti dimagranti perché aiuta a bruciare i grassi.

Il tè Matcha, incluso nella categoria dei tè verdi, è davvero benefico. Ha effetti dimagranti e aiuta a controllare lo stress e a fornire un po’ di relax al nostro corpo. Ciò è dovuto a una sostanza (L-teanina) che favorisce il rilassamento ed evita di provocare un aumento della glicemia. Fornisce energia e serve a prevenire la stitichezza. Ha anche effetti che rafforzano il sistema immunitario e non provoca sonnolenza.

Il tè verde è quello per eccellenza e probabilmente il più consumato. Ha, come tutte, proprietà antiossidanti e ha poca caffeina. Questi antiossidanti cooperano nella prevenzione del cancro e delle malattie neurologiche come il Parkinson o l’Alzheimer. Come tutti i tè, ha proprietà che aiutano a controllare i livelli di colesterolo. L’effetto più pubblicizzato del tè verde è quello di migliorare la salute del cervello e rafforzare la capacità di memoria.

Il tè bianco è caratterizzato dall’avere un alto livello di polifenoli, molto più alto rispetto ad altri tipi di tè, e da avere un livello più basso di caffeina. Questo si traduce in una grande capacità antiossidante e in un effetto positivo sul sistema immunitario. Ha anche effetti benefici per l’idratazione e serve a prevenire il cancro.

Tutti i tè hanno effetti diuretici, ma nessuno al livello elevato del tè rosso. Aiuta a prevenire i problemi respiratori e facilita la riduzione dei livelli di zucchero nel sangue.

Ecco perché mettere le bustine in frigorifero

Non tutti lo sanno, ma mettere le bustine di tè all’interno del frigorifero ha degli effetti incredibili.

Questo gesto, infatti, è consigliato per pulire efficacemente il frigo e soprattutto per rimuovere gli odori.

Se lasciate riposare, infatti, le bustine rimuoveranno anche gli odori più intensi e il vostro frigo comincerà a emanare un intenso odore di fresco e di pulito.

E voi conoscevate già questo rimedio? Fatecelo sapere!