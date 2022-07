Bambino disabile scomparso: ritrovato morto in un laghetto

Bambino disabile scomparso, affetto da autismo, è stato ritrovato morto nel laghetto vicino a casa. Le ricerche sono partite domenica, quando è scomparso, e si sono concluse 24 ore dopo nel peggiore dei modi.

Un bambino disabile scomparso di 6 anni ha perso la vita accanto a casa. Una tragica vicenda quella che è avvenuta negli Stati Uniti e più precisamente in Virginia. La famiglia e la comunità sono scosse dall’accaduto e dal tragico epilogo. Il protagonista di questa tragedia è Landon Raber un bambino disabile di 6 anni affetto dalla sindrome di down e da autismo. Il tragico annuncio della sua scomparsa è stato dato alla famiglia dalle forze dell’ordine l’11 Luglio alle ore 5,22.

Bambino disabile scomparso in Virginia

Un bambino disabile di appena 6 anni è scomparso per alcune ore domenica 10 Luglio dalla sua casa in Virginia, Usa. Il piccolo era affetto da autismo non verbale e dalla sindrome di Down. Sono partite immediatamente le ricerche con la speranza di ritrovarlo sano e salvo.

Le forze dell’ordine si sono messe alla ricerca del piccolo Waldy, come veniva chiamato dai genitori. Insieme a loro si è messa alla ricerca del bimbo disabile l’intera contea di Buckingham.

Per cercare il bambino si sono movimentate istituzioni, enti benefici e organizzazioni et utte hanno messo il massimo impegno nell’aiutare la ricerca in corso. Molti appelli social ma anche televisivi che hanno smosso una contea intera.

Nonostante il grande impegno ed energie messe nel cercare Landon l’esito di questa vicenda è dei più tragici. Dopo 24 ore le ricerche sono cessate. Questo perché il bimbo è stato trovato morto in un laghetto vicino a casa.

Landon Raber ritrovato morto vicino a casa

Il bambino disabile di 6 anni che ha destato preoccupazione non soltanto ai genitori, Cynthia e Jason, ma ad un interno paese è stato ritrovato senza vita. Il suo corpo giaceva in un laghetto vicino alla proprietà dei genitori.

Un dolore indescrivibile per i genitori ai quali si è stretta in appoggio un’intera comunità. La notizie del decesso è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha devastato tutti. Questo tragico evento ha riportato l’attenzione su un argomento dibattuto negli scorsi anni.

Non è nuovo difatti che bambini affetti da autismo scompaiano. Questo accade per via del distacco che avviene col mondo esterno. La ricerca scientifica ha dimostrato che il 49% delle famiglia con bambini disabili ha almeno una volta sperimentato la scomparsa o l’allontanamento. Una problematica che diverse associazioni in concomitanza a medici competenti stanno analizzando per poter porvi rimedio o limitare queste tragedie.