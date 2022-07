“Auguroni”, Antonino Spinalbese papà: dopo 1 anno il suo cuore esplode di nuovo di gioia

Antonino Spinalbese, che bella notizia per l’ex compagno di Belen Rodriguez. Dopo un anno, il suo cuore si tinge nuovamente di rosa. Ecco che cosa è accaduto di meraviglioso nella sua vita. Fan al settimo cielo.

Antonino Spinalbese papà: dopo un anno il suo cuore torna nuovamente a sorridere. Arrivano tanti commenti di congratulazioni per l’ex compagno di Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese attira l’attenzione della stampa

Ormai non si parla d’altro che di Antonino Spinalbese. Il giovane ex hair stylist che si è fatto conoscere per la sua relazione con Belen Rodriguez, è oggi un volto noto dei social ed un affermato influencer.

La sua storia con l’argentina più famosa d’Italia, si è conclusa bruscamente. I due oggi non si rivolgerebbero nemmeno la parola se non per dialogare di Luna Marì, la bimba che è nata dal loro sentimento.

Oggi, ciascuno di loro ha preso strade diverse. Belen sta ricostruendo la sua famiglia con l’ex marito Stefano De Martino con il quale le cose procedono a gonfie vele, mentre Antonino è felice con Giulia Tordini, la sua nuova fiamma.

Proprio nelle scorse ore, a sorpresa, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha fatto una dichiarazione che ha sconvolto i fan: dopo un anno il suo cuore si tinge di rosa. Che gioia immensa!

Il post dell’ex hair stylist emoziona i social

Antonino Spinalbese attira l’attenzione di tutti: il suo cuore, dopo un anno, si tinge di rosa. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha voluto condividere con i suoi tantissimi seguitori il primo anno di vita della sua piccola Luna Marì.

Il 12 luglio 2021 è venuta al mondo il suo gioiello più prezioso. La bimba, che è nata dalla relazione con la showgirl argentina, ha compiuto nelle scorse ore un anno e il suo papà ha voluto celebrare il lieto evento sui social pubblicando una foto davvero tenerissima.

Nello scatto in questione che ha fatto il giro del web, si vede una meravigliosa e dolcissima Luna Marì che con un’espressione meravigliata guarda l’obiettivo della camera. La didascalia del papà è semplice ma eloquente:

“Sei tu… lei.. 1 YEAR”.

Tantissimi i commenti positivi e di congratulazioni per la bimba che ha compiuto un anno. Come ha dichiarato più volte e in diverse interviste Antonino, Luna Marì è il suo amore più grande, l’unica vera donna della sua vita.

Il suo post social ha emozionato il web e addirittura la sua nuova compagna, Giulia Tordini, ha reagito all’immagine lasciando un cuoricino rosa. Non sappiamo se la Tordini abbia già conosciuto Luna Marì e se abbia avuto modo di condividere con lei qualche occasione e momento familiare, la maggior parte del tempo la bimba è con la sua mamma, Belen Rodriguez.

Anche la famiglia Rodriguez, a questo proposito, ha ricordato il lieto evento con messaggi di auguri per la nipotina. Tra Veronica Cozzani e Cecilia Rodriguez, i social sono stati invasi da tanto amore e tenerezza.

Antonino Spinalbese si considera l’uomo più fortunato del mondo: la piccola Luna Marì ha riempito la sua vita e l’ha trasformata in un sogno meraviglioso. Si mormora da qualche settimana che, a partire da settembre, l’hair stylist sarà un nuovo protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, voce questa che non è ancora confermata ma che se dovesse essere veritiera significherebbe per lui doversi distaccare per un po’ di tempo dalla sua adorata pargoletta.