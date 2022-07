Rita Dalla Chiesa, uno dei volti più amati e noti del panorama della televisione italiana. In pochi però, conoscono nei dettagli la sua vita privata, ad esempio, avete mai visto sua figlia? E’ una donna bellissima: scopriamo di più su di lei.

Rita Dalla Chiesa, una delle conduttrici più amate e conosciute del mondo dello spettacolo italiano. Non tutti conoscono perfettamente la sua vita privata. Suo padre è stato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, una delle vittime delle stragi di mafia negli anni ’80.

La carriera della conduttrice è costellata da grandi successi, si è divisa tra Rai e Mediaset, ma la popolarità è arrivata nel noto programma giuridico, Forum, che ha lasciato nel 2013. Non tutti però, conoscono sua figlia. L’avete mai vista? E’ davvero bellissima e la somiglianza tra le due è clamorosa: conosciamola meglio.

La vita privata di Rita Dalla Chiesa

Classe 1947, nata il 31 agosto a Casoria. RIta Dalla Chiesa, è uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano. Della sua carriera sappiamo quasi tutto, ma in pochi conoscono realmente la sua vita privata.

La storica conduttrice, è finita spesso al centro dell’attenzione, soprattutto per la sua chiacchieratissima storia d’amore con Fabrizio Frizzi. I due si innamorano nel 1984, dietro le quinte del programma Pane e marmellata,

Si sposano nel 1992, ma a causa di un tradimento da parte di lui, si separano nel 1998. Prima ancora della loro relazione, Rita è stata sposata con un altro uomo negli anni ‘70.

Si tratta del carabiniere Roberto Cirese con il quale ha avuto una figlia di nome Giulia. La conoscete? E’ una donna bellissima, appena la vedrete rimarrete a bocca aperta: conosciamola meglio.

Chi è Giulia Cirese? Tutto sulla figlia di Rita Dalla Chiesa

Giulia Cirese è molto riservata, proprio per questo non abbiamo molte informazioni su di lei. Però, sappiamo che a 19 anni è andata via di casa per essere una donna indipendente già da giovanissima.

E’ sempre stata appassionata al canto, infatti, ha inciso anche un disco che purtroppo non ebbe successo. Giulia, ha seguito le orme di sua madre, infatti, ha lavorato per diverso tempo in radio e televisione, ma ha fatto anche la segretaria di redazione.

Oggi ha 51 anni ed è una donna davvero bellissima, infatti, dalle foto che circolano sul web, possiamo notare la clamorosa somiglianza con sua mamma e la sua incredibile bellezza.

A parte che sembrano gemelle, ma complimenti alla mamma.

È uno splendore la figlia di Rita Dalla Chiesa😍 pic.twitter.com/VStMjLQ9SW — Marietta (@Mariettamitica) July 11, 2022

Non tutti sanno che pochi anni fa, Giulia ha vissuto un terribile dramma che l’ha molto segnata. E’ rimasta vedova di suo marito, Massimo Santoro, nel novembre del 2017. I due si erano conosciuti dietro le quinte di Uno Mattina, lui era un autore del programma. Dal loro amore è nato anche il piccolo Lorenzo, che Rita ama tantissimo, infatti, ora che si è allontanata completamente dai riflettori, è una nonna a tempo pieno.