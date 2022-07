Belen Rodriguez, il dolce annuncio riempie il cuore di gioia: Stefano conferma tutto | FOTO

In arrivo una splendida notizia per tutti i fan dell’incredibile coppia amata da tutti gli italiani, Belen Rodriguez e Stefano De Martino lo annunciano a gran voce. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di che cosa si tratta effettivamente.

In questi ultimi giorni la nota coppia ha nuovamente attirato l’attenzione verso di sP per via di un chiacchiericcio che ha lasciato tutti senza parole. I due appunto si sono avvicinati ormai diversi mesi fa con l’intenzione di ricostruire una famiglia insieme essendo effettivamente l’uno il supporto dell’altra. Questo ovviamente ha attirato incredibilmente l’attenzione di tutti i loro fan e non solo. Perfino i grandi volti el mondo dello spettacolo si sono interessati molto al loro avvicinamento.

Gli scatti dei paparazzi sono stati essenziali per comunicare a tutti la notizia ed appunto, successivamente, i due hanno deciso di confermare le innumerevoli voci che circolavano sul loro conto. Attualmente però un nuovo chiacchiericcio ha iniziato a prendere piede, il quale vede proprio loro due come protagonisti indiscussi. In molti appunto hanno presupposto che, come è già successo in passato, la loro storia dopo il clamoroso ritorno sia giunta già al termine.

Questo ovviamente ha scosso tutti i fan della coppia, i quali speravano in una riconferma affettiva del loro profondo amore. Ciò che è accaduto nelle ultime ore infatti va ben oltre l’immaginazione di tutti, vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo.

La coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino lo annunciano a gran voce: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore la coppia si è ritrovata nuovamente al centro di un putiferio mediatico a loro insaputa. Questo ovviamente ha attirato l’attenzione dei diretti interessati, i quali questi volta hanno deciso di controbattere definitivamente. Dal momento che i chiacchiericci sulla loro presunta rottura iniziavano ad infittirsi sempre più i diretti interessati hanno deciso di mostrarsi pubblicamente esponendo il loro pensiero a riguardo tramite un semplice scatto, il quale ha lasciato ovviamente tutti letteralmente senza parole.

Dato che entrambi, in passato hanno desco di allontanarsi nuovamente dopo un loro ritorno, questa volta hanno deciso invece di smentire definitivamente le voci a riguardo. Il famoso conduttore televisivo, nonché ex ballerino, ha deciso appunto i postare uno scatto che ritrae proprio la famosa showgirl. Ciò significa solo una cosa, i due non hanno alcuna intenzione di allontanarsi ed anzi vogliono appunto costruirsi un futuro forte e solido insieme.