Anna Tatangelo, che mazzata per Gigi: il famoso collega ha perso la testa per lei

Anna Tatangelo come non l’avete ma vista! Che batosta per Gigi D’Alessio! Il famosissimo collega ha perso la testa per lei. Lui è amatissimo, lo conosciamo tutti, si tratta di uno dei cantanti più amati d’Italia.

Anna Tatangelo in love? L’ex compagna di Gigi D’Alessio ‘corteggiata’ da un famosissimo cantante. Il suo noto collega non si trattiene più e infiamma i social.

Anna Tatangelo fa girare la testa a tutti

Anna Tatangelo è sicuramente una delle cantanti più apprezzate e amate del panorama musicale italiano. Con una voce armoniosa, dolce, profonda e penetrante, si può considerare una delle artiste di punta della scuderia discografica del nostro Belpaese.

Energica, vivace e peperina davanti al pubblico che da sempre la segue, lontano dal palcoscenico è timida e riservata. La Tatangelo cerca di mantenere sempre la sua vita privata solo e soltanto per sé e se in talune occasioni ci è riuscita, in altre ha fallito.

Dopo la fine del suo amore quindicennale con il cantante partenopeo Gigi D’Alessio, sembrava aver finalmente ritrovato il sorriso con un altro artista, Livio Cori, ma anche con lui è finita. Arriva però con grande sorpresa di tutti un indizio social che lascia a bocca aperta: un famoso collega ha perso la testa per lei. Che batosta per D’Alessio!

Chi è il famoso collega che ha perso la testa per la cantante

Anna Tatangelo fa perdere la testa a tutti e a capitolare ai suoi piedi è anche un famosissimo collega, tra i cantanti più amati del panorama musicale italiano. Stiamo parlando niente di meno che di Francesco Renga.

Nelle scorse ore, la ex compagna di Gigi D’Alessio ha infiammato i social mostrandosi sul suo profilo Instagram in costume da bagno. La bella cantante si è fotografata allo specchio mentre indossa uno striminzito bikini bianco che mette in risalto le sue curve mozzafiato, il suo addome scolpito oltre che un décolleté prorompente che ha fatto girare la testa ai tanti maschietti che hanno spolliciato un bel like alla foto della Tatangelo.

Tra i tanti commenti di approvazione, congratulazioni e complimenti, non è passato inosservato quello di Francesco Renga. L’ex compagno di Ambra Angiolini ha pubblicato un commento che parla da solo.

Il cantante non ha scritto nessuna frase o parola in particolare ma due emoji di approvazione per la bella collega. I social sono impazziti. Tantissimi fan su Twitter hanno fatto caso al commento di Renga e sperano che possa esserci un seguito tra i due cantanti.

Anna e Francesco si conoscono da tantissimo tempo, i due hanno condiviso anche un’esperienza professionale gradevole e gratificante: entrambi sono stati i giudici di All together now, la trasmissione condotta da Michelle Hunziker.

Anche sui social spesso si sono mostrati affiatati e complici. Che possa scattare davvero del tenero tra di loro? I fan se lo augurano. Dopo l’addio a Livio Cori con il quale sembrava esserci stato un ritorno di fiamma che non è stato però mai confermato, il cuore della Tatangelo sembra essere libero.

Francesco Renga invece, dopo la separazione da Ambra Angiolini pare aver trovato il sorriso con una bellissima chef, la bionda Daniela Poloni che lo ha preso per la gola. Nonostante il famoso cantante sia attualmente impegnato, i fan non smettono di sognare: sperano che la Tatangelo e Renga possano davvero un giorno diventare una coppia. Sicuramente sono già sulla buona strada.