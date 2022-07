Altro che condizionatore, è questo l’elettrodomestico che ti gonfia la bolletta in estate: spegnilo!

By

Ecco che vi sveliamo qual è l’elettrodomestico che più gonfia la vostra bolletta in estate, e no, non è il condizionatore, ma un insospettabile.

Continuate a leggere per scoprire qual è l’elettrodomestico che ci fa spendere di più! Vi diciamo già che non è affatto l’aria condizionata, ma un elettrodomestico che usiamo poco e che ci fa spendere, in ogni caso, un occhio della testa.

Da cosa dipende il consumo del condizionatore

Questa è la domanda che ci poniamo tutti quando accendiamo il controllo dell’aria condizionata. In realtà, dipende innanzitutto da quale modello e marca di climatizzatore utilizziamo, poiché questa ha un impatto diretto sulla nostra elettricità.

Dobbiamo tenere presente che il prezzo dei condizionatori, indipendentemente dalla marca che scegliamo, è strettamente legato al consumo di energia elettrica. Puoi cambiare il design, la manopola di controllo, i filtri di purificazione, ma il fattore più determinante nel prezzo è il consumo.

Maggiore è il rapporto di efficienza energetica, minore è il consumo e quindi, generalmente, maggiore è il prezzo. La chiave è trovare l’equilibrio. Quello che comunemente conosciamo come “miglior rapporto qualità-prezzo”.

Pertanto, sapendo che, ad esempio, un condizionatore consuma circa 1 kW/ora, calcoleremo quanto consuma l’aria condizionata in termini di denaro. Assumiamo un prezzo standard di 0,138658 €/KW ora. (Sarai in grado di vedere il prezzo esatto dei tuoi KW/ora su qualsiasi bolletta che hai a casa). Quindi:

Sappiamo che 1 ora di funzionamento ci costa 0,138658 (circa 0,14 €)

Supponendo che lo usiamo 8 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, sarebbero 56 ore di funzionamento, che moltiplicate per 0,138658, sarebbero 7,76 € in una settimana e 224 ore di funzionamento in un mese sarebbero 31,06 €.

Sembra poco, ma devi tenere presente che questo è il prezzo del solo consumo e che non include la durata fissa della potenza contrattuale né le tasse che si sommano anche alla nostra bolletta della luce.

Sono in tantissimi a credere che il condizionatore sia l’elettrodomestico che ci fa spendere di più. La verità è che è un altro! Continuate a leggere per scoprire di quale si tratta!

L’elettrodomestico che ci fa spendere di più è un altro

Non tutti lo sanno, ma l’elettrodomestico che ci fa spendere di più è la lavastoviglie. Eppure, specialmente in estate, potreste evitare di usarla e approfittare per ottenere refrigerio dal calore con l’acqua fresca che esce dal vostro rubinetto.

Se, invece, non potete farne a meno, vi consigliamo innanzitutto di utilizzare un programma di risparmio energetico, nel caso in cui le vostre stoviglie siano poco sporche.

Un’altra soluzione è quella di saltare la fase di asciugatura, che vi permetterà di risparmiare ben il 45% di energia e circa 15 minuti di attesa.

E voi lo sapevate? Fatecelo sapere!