Sale, buttalo nel tuo forno: questo trucchetto ti farà risparmiare una barca di soldi

Quindi versare all’interno di uno spruzzino un po’ di aceto bianco, e con questo spruzzare tutte le superfici del forno.

Ora su di una spugna da cucina va versato del sale e con la spugna va sparso su tutte le superfici, anche lo sportello del forno. Si dovrà coprire bene l’intera superfice, compreso i lati e la parte sottostante.

Questo consentirà al sale di agire nella pulizia del forno in tutte le sue parti. In effetti, la sua azione abrasiva è una delle più potenti in termini di rimozione dello sporgo grasso e delle incrostazioni.

L’ultima parte della pulizia del forno consiste nell’impiegare un panno umido per asportare il tutto, alla fine le superfici trattate con il sale torneranno subito brillanti!

La pulizia con il sale con la sua azione abrasiva naturale ci permette di non dover usare prodotti chimici nel forno, con il rischio che entrino in contato con gli alimenti, questo sarebbe molto dannoso per la salute.