Vi ricordate di Alessia Fabiani? Negli anni ’90 è stata una delle protagoniste più discusse del piccolo schermo. Lei è la storica letterina nel noto quiz game di Gerry Scotti Passaparola. Ma che fine ha fatto? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Impossibile dimenticare Alessia Fabiani, la storica letterina del celebre quiz game, Passaparola condotto da Gerry Scotti. Sono passati diversi anni, ma ancora oggi il pubblico si chiede che fine abbia fatto. Proprio recentemente l’abbiamo vista dopo tanti anni. L’ex showgirl è apparsa molto diversa, infatti, il suo aspetto è completamente cambiato.

Vedendo le sue foto di oggi, Alessia è davvero irriconoscibile, sembra un’altra persona. Siete pronti a scoprire la sua scioccante trasformazione? Rimarrete tutti a bocca aperta appena la vedrete: tutti i dettagli.

Vi ricordate di Alessia Fabiani a Passaparola? Indimenticabile

Senza dubbio, le vallette degli anni ‘90 hanno segnato un’epoca indimenticabile. Ad entrare nella storia sono state indubbiamente le Letterine di Passaparola. Delle bellissime ragazze che si trovavano al fianco di Gerry Scotti.

Tra queste, è impossibile dimenticare Alessia Fabiani. Ha debuttato nel piccolo schermo nel 1999, quando aveva appena 20 anni. Grazie alla sua bellezza e alla sua personalità conquistò il cuore di milioni di telespettatori.

Dopo la notorietà, raggiunta nello storico game show di canale 5, è completamente sparita dalle scene. Proprio per questo, il pubblico si chiede che fine abbia fatto: scopriamo di più.

Alessia Fabiani, che fine ha fatto? E’ irriconoscibile | FOTO

L’ultima apparizione di Alessia Fabiani è stata al Roma Film Fest 2021, proprio in quell’occasione, ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo incredibile cambiamento. Oggi ha più di 40 anni ed è una mamma di due gemelli, nati dall’amore con Fabrizio Cherubini.

I due si sono lasciati dopo 8 anni d’amore, non è stata una scelta facile, ma per il bene dei loro figli, sono rimasti in ottimi rapporti. Dalle foto che circolano in rete, possiamo notare la sua perfetta forma fisica.

Sembra che per lei il tempo non sia mai passato, anche se il suo look è completamente stravolto. I telespettatori la ricordano ai suoi esordi con dei capelli scuri, lunghi e con una frangetta a tendina.

Oggi, invece, ha una chioma biondo platino che illumina moltissimo il suo viso. Senza dubbio, Alessia Fabiani è molto cambiata, ma la sua bellezza è rimasta invariata, è una donna stupenda e davvero affascinante.