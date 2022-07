“Si è sposato”, il cavaliere del trono over di UeD a nozze? Legnata micidiale per Ida!

Notizia completamente inaspettata, il cavaliere del Trono over di UeD convola a nozze di nascosto dimenticandosi per sempre la dama Ida Platano. Ecco di chi si tratta e come e dove si è tenuto il matrimonio.

Chi segue il programma sa perfettamente che sin questo ultimo periodo la donna ha vissuto innumerevoli alti e bassi. I quali le hanno completamente stravolto la sua quotidianità e perfino il suo stesso percorso all’interno del dating show. Le sue svariate conoscenza appunto non hanno prodotto affatto i risultati tanto sperati ed anzi l’hanno solo mortificata e rattristata incredibilmente. L’avvicinamento del cavaliere in questione però sembrava aver portato nuovamente il sereno nella sua vita.

I due hanno iniziato appunto a provare dei sentimenti molto forti l’uno nei confronti dell’altra e questo non ha fatto altro che rafforzare al loro unione. Con il trascorrere dei giorni però l’incertezza e la paura hanno preso il sopravvento rovinando nuovamente tutto. Il cavaliere in questione appunto ha deciso di cambiare definitivamente strada e lasciarsi tutto alle sue spalle.

Nessuno però si sarebbe mai potuto immaginare che, in sole poche settimane lui potesse compiere questo grande passo assieme ad un’altra donna. Nonostante il pensiero di tutti, compreso quello della stessa dama però, tutto questo è accaduto seriamente. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è accaduto seriamente e soprattutto chi è la moglie del cavaliere.

Proprio lui convola inspiegabilmente a nozze senza comunicarlo a nessuno, chi è la moglie del cavaliere di UeD

Come vi abbiamo già anticipato solo nelle scorse ore è trapelata una notizia letteralmente sconvolgente che vede come protagonista in discusso il cavaliere di Uomini e Donne, nonché storico ex della dama Ida Platano. Ebbene, stiamo indubbiamente parlando di Riccardo Guarnieri, il quale è stato avvistato assieme ad una donna particolarmente interessante. I due sono stati letteralmente beccati insieme in diverse occasioni, pare quindi che la loro relazione sia iniziata ormai diverso tempo fa, molto probabilmente ancor prima di concludere le riprese di Uomini e Donne.

Questo scoop lo ha reso pubblico ovviamente la famosa Deianira Marzano. La quale viene costantemente aggiornata dai fan sui vari dettagli della vita privata dei Vip. Secondo quanto lei stessa ha pubblicato appunto Riccardo è stato nuovamente beccato assieme alla stessa donna. Successivamente alcuni fan hanno deciso di togliersi ogni dubbi chiedendo informazioni a riguardo direttamente a colui che sembra essere il padre del noto cavaliere. Quest’ultimo come potete ben veder ha risposto dicendo solo che Riccardo si è sposato. Questo ovviamente non possiamo confermarlo ed affermarlo con certezza poiché solo il diretto interessato può trattare un argomento del genere.