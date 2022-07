Romina Power, una delle cantanti e attrici più importanti del panorama artistico italiano e internazionale. Ha alle spalle una carriera impeccabile, infatti, percepisce una pensione da capogiro. Sapete quanto prende? Non immaginerete mai.

Romina Power, nota al pubblico non solo per la sua incredibile carriera, ma anche per la sua discussa vita privata. Il suo matrimonio con Albano Carrisi è stato il più chiacchierato di sempre, infatti, ancora oggi sono tra le coppie più seguite.

Entrambi, hanno alle spalle una carriera costellata di grandi successi, ma sapete che la cantante americana percepisce una pensione superiore al cantautore pugliese? Scopriamo quanto prende Romina Power.

La carriera di Romina Power

Classe 1951, nata il 2 ottobre a Los Angeles. Romina Power è figlia di due grandi attori americani, Tyrone Power e Linda Christian. Dopo la morte del padre si è trasferita in Italia e poco dopo ha esordito nel mondo del cinema. Nel 1967 ha conosciuto Albano e ha iniziato a muovere i primi passi come cantante.

Tre anni dopo il loro primo incontro hanno ufficializzato il loro amore e sono diventati una delle coppie più chiacchierate di sempre. Nel 1984 hanno vinto il Festival di Sanremo con Ci sarà.

Nel 1999 si separano artisticamente ma anche nella vita privata, ma hanno ripreso a cantare insieme nel 2013. I due hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto anche per la serenità dei loro quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr Jolanda.

Romina Power, come anche Albano, ha una carriera alle spalle davvero incredibile, sapete quanto percepisce di pensione? Scopriamolo insieme.

Romina Power, quanto percepisce di pensione? La cifra che non ti aspetti

Romina Power, è una delle cantanti più amate del panorama artistico italiano e tantissimi suoi fan vogliono sapere una curiosità su di lei, ovvero, quanto prende di pensione. Non tutti sanno che la somma che lei percepisce è superiore rispetto a quella di Albano.

Il cantante di Cellino San Marco, durante una lunga intervista rilasciata all’Agi, ha raccontato di incassare 1470 euro al mese. Invece, da come si legge sul web, Romina Power prenderebbe circa 2300 euro, insomma, una cifra molto più alta. Ma bisogna precisare, che lei ha smentito tale somma:

“Non credete a ciò che scrivono i giornali, prendo molto meno e sono fake news.”

Non ha detto più nulla a riguardo, ma è certo che Romina incassi una pensione più elevata rispetto a quella di Albano, dato che nella sua carriera ha lavorato per tantissimi anni come attrice e non solo come cantante.