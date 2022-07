Vi ricordate di Alice Sabatini? Ha vinto il concorso di Miss Italia nel 2015. Con le sue dichiarazioni sulla seconda guerra mondiale, finì al centro delle critiche. Ma che fine ha fatto? Si è completamente allontana dai riflettori: scopriamo il motivo.

Dopo aver conquistato la corona a Miss Italia nel 2015. Senza dubbio, la giovane è stata sicuramente una delle vincitrici più discusse del noto concorso di bellezza. Alice Sabatini è completamente scomparsa dal piccolo schermo.

Nel corso di unarecente intervista, l’ex Miss Italia si è lasciata andare a delle dichiarazioni sulla sua attuale vita privata, dove ha parlato anche del periodo buio che ha affrontato a causa della scoperta di una malattia: scopriamo cosa è accaduto.

Alice Sabatini, dopo Miss Italia 2015: cosa è successo

Alice Sabatini, è stata una delle vincitrici di Miss Italia più discusse di sempre. In quell’edizione, la giovane, alla domanda “in quale periodo storico vorresti vivere?”, si è lasciata andare ad una tremenda gaffe, che lasciò tutti completamente di stucco. La modella rispose:

“Nel 1942, per vedere la seconda guerra mondiale“.

Proprio per questa dichiarazione, Alice finì nel mirino delle polemiche. Dopo quel momento, non l’abbiamo più vista in televisione, ma non tutti sanno che ha affrontato anche un periodo molto critico a causa di una difficile patologia: scopriamo di più.

Alice Sabatini, che fine ha fatto? La terribile malattia

Alice Sabatini, ha rilasciato una lunga intervista a Diva e Donna, dove ha raccontato di aver vissuto un periodo davvero buio dopo la vittoria del noto concorso di bellezza. La modella ha spiegato:

“Dopo l’elezione conducevo una vita stressante. Ero ingrassata di 15 kg e non ne capivo il motivo“

L’aumento di peso, l’ha portata a sottoporsi a diversi accertamenti, infatti, dalle analisi ha scoperto che si trattava di uno sbalzo ormonale, dovuto al suo stressante stile di vita che conduceva.

Fortunatamente, ha superato quel momento e oggi sta bene. Ora Alice lavora come modella e dal suo profilo IG, seguito da ben 102 mila follower, sembra aver ritrovato la serenità, anche grazie al suo nuovo fidanzato, Gabriele Benetti.

Lui è un giocatore di Basket ed entrambi sono innamoratissimi, la Sabatini lo ha addirittura definito “l’uomo della sua vita“. Purtroppo, non abbiamo altre informazioni sulla loro vita privata, dato che la coppia cerca di tutelare il più possibile la loro privacy.