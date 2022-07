Caterina Balivo, una delle conduttrici più note e amate del panorama dello spettacolo italiano. Oggi ha 42 anni ed è una donna davvero meravigliosa. Ma ve la ricordate a 19 anni? Un fascino e una bellezza da capogiro: vediamo com’era.

Caterina Balivo è uno dei volti più amati dal pubblico della televisione italiana. Grazie alla sua simpatia e bellezza mediterranea ha conquistato l’affetto di milioni di telespettatori che vogliono sapere sempre di più sulla sua vita privata e carriera.

Oggi a 42 anni è una donna bellissima e famosissima, ma molti di voi non ricorderanno la bellissima conduttrice ai suoi esordi quando ancora non era nota al pubblico. Già all’epoca era meravigliosa: vediamola.

Caterina Balivo agli esordi: una bellezza straordinaria

Caterina Balivo, ha esordito come valletta di Fabrizio Frizzi in Scommettiamo che…?. Successivamente ha partecipato a diversi show, come I raccomandati o Miss Italia Notte. Ma la vera svolta è arrivata a Miss Italia, malgrado non abbia vinto, ha attirato l’attenzione del pubblico con la sua bellezza.

Nel corso della sua carriera, ha lavorato per trasmissioni molto importanti, come Unomattina, Casa Raiuno al fianco di Massimo Giletti, Linea verde, Festa italiana. Recentemente, ha condotto il programma Vieni da me, che ha riscosso un successo straordinario.

Riguardo la sua vita privata sappiamo che è sposata con il noto manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia è convolata a nozze il 30 agosto del 2014 a Capri. Il 29 maggio 2012 è nato il loro primo figlio, Guido Alberto, invece, il 16 agosto del 2017 è venuta al mondo la piccola Cora. Caterina Balivo, è una donna realizzata, ma ve la ricordate da giovanissima? Una bellezza incredibile: vediamola.

Caterina Balivo a 19 anni: bellissima e giovanissima | FOTO

Caterina Balivo è ormai un punto di riferimento del panorama dello spettacolo italiano da tantissimi anni. Classe 1980, nata a Secondigliano a Napoli il 21 febbraio. La sua, infatti, è una bellezza tutta mediterranea.

Da come possiamo vedere dall’immagine, grazie al suo fisico scultoreo e i suoi tratti perfetti, ha attirato l’attenzione a Miss Italia nell’edizione del 1999. Purtroppo, non riuscì a vincere il noto concorso di bellezza, ma si classificò al terzo posto, aveva appena 19 anni ed era già meravigliosa.

Era una ragazza giovane, bella e determinata, proprio per questo, dopo la sua esperienza a Miss Italia, debuttò in televisione ottenendo un grande successo e affetto da parte del pubblico.