Poste Italiane, scatta l’allarme: se non lo fai ti chiudono il conto | Rimani senza 1 euro

Potresti avere un libretto postale di cui ignori l’esistenza o che tu abbia dimenticato per un motivo o per l’altro. Puoi averlo ereditato oppure una persona può averlo aperto a tuo favore e non lo sai o non ricordi di averlo.

Attenzione perché Poste Italiane, a partire dal 21 giugno 2022, procederà con la chiusura dei libretti postali cosiddetti ‘dormienti’. Cosa sono o cosa si rischia? Scatta l’allarme, fai molta attenzione, esiste un modo per evitare la chiusura del tuo libretto postale.

Poste Italiane: allarme chiusura dei libretti dormienti dal 21 giugno 2022

I libretti ‘dormienti’ sono quei libretti postali non soggetti a movimentazioni da parte del titolare e rimasti inutilizzati da oltre 10 anni. Inoltre, non sono assoggettati a blocchi operativi o procedimenti giudiziari che impediscano movimentazioni di somme. Come requisito minimo devono presentare un saldo che superi i 100 euro.

Attenzione: Poste Italiane dal 21 giugno 2022 sta procedendo alla chiusura dei libretti postali dormienti ed al trasferimento dei saldi al fondo gestito da Consap. Può farlo se il legittimo titolare del libretto dormiente non procede ad un’azione tempestiva che ne blocchi l’estinzione.

Poste Italiane ha avvisato la clientela con un comunicato: estinguerà non solo i libretti di risparmio rimasti inutilizzati negli ultimi 10 anni (dormienti alla data del 30 novembre 2021) ma anche altre giacenze: polizze, assegni e conti non movimentati con saldo superiore a 100 euro.

Cosa fare per bloccare la chiusura del libretto dormiente e di altre giacenze?

L’invito di Poste Italiane è di recarsi presso qualsiasi ufficio postale per il censimento anagrafico del proprio libretto dormiente. E’ questa la mossa da fare a partire dal 21 giugno per impedire la chiusura del libretto o di altre giacenze dormienti da 10 anni.

E’ necessario sapere che, negli uffici postali, è disponibile l’elenco provinciale dei libretti postali dormienti: l’elenco è aggiornato al 31 marzo 2022.

Quindi, in conclusione, cosa bisogna fare per scongiurare l’estinzione di questi libretti?

Entro il 20 ottobre 2022, i legittimi titolari dei libretti dormienti dovranno recarsi presso un qualsiasi ufficio postale per dare specifiche disposizioni. In tal modo, permetteranno il censimento anagrafico del proprio libretto di risparmio evitandone la chiusura definitiva. Se non faranno alcuna azione entro il 20 ottobre, Poste Italiane provvederà ad estinguere il libretto il cui saldo verrà devoluto al Fondo Consap.