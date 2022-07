Orto, versa il riso nelle piante: non immagini quel che accade | I vicini moriranno d’invidia

By

Ecco che oggi vi sveliamo tutti i segreti di questo magnifico ingrediente, il riso, e perché dovreste versarlo nelle piante del vostro orto.

Continuate a leggere per scoprire in che modo il riso può far rifiorire il tuo orto!

I benefici del riso

Tra gli alimenti della categoria dei cereali che abbiamo a disposizione nel nostro solito negozio o supermercato, c’è il riso.

Questo cereale è l’alimento base più importante per gran parte della popolazione mondiale, in particolare nell’Est, Sud, Sud-Est asiatico, Medio Oriente, America Latina e Antille.

Il riso è il cereale con la seconda produzione mondiale dopo il mais. Oltre ad essere una fonte immediata di energia per l’organismo, il riso ha abbondanti benefici per la salute:

Ad esempio, è un’ottima fonte di energia grazie al suo alto contenuto di carboidrati. Ha un alto valore nutritivo: sia il riso bianco che il riso integrale contengono un valore nutritivo unico.

Il riso bianco è ricco di minerali come calcio e ferro, è anche ricco di vitamine, come niacina, vitamina D, tiamina e riboflavina. Il riso integrale è una buona fonte di fibre e quindi migliora la digestione. Inoltre, contiene una quantità molto bassa di grassi saturi e colesterolo, il che lo rende un alimento salutare per il cuore.

E poi influenza il controllo della comparsa di alcune malattie. Grazie al suo alto contenuto di neurotrasmettitori, quello integrale previene l’insorgenza del morbo di Alzheimer.

Ha anche proprietà antiossidanti che proteggono il cuore, minimizzando la comparsa di malattie cardiovascolari. La sua buccia ha proprietà diuretiche ed è un efficace rimedio per la dissenteria.

Inoltre induce la perdita di peso: una dieta a base di questo alimento è una dieta povera di carboidrati e povera di grassi ed è quindi ideale per le persone che vogliono perdere peso.

Infine, controlla la pressione sanguigna, perché contiene una quantità molto bassa di sodio, che aiuta a controllare la pressione alta.

Però perché dovresti metterlo nel tuo orto? Scopriamolo insieme!

Ecco perché dovresti metterlo nel tuo orto

Non tutti lo sanno, ma quest’alimento possiede ottime sostanze nutritive, essenziali anche per far rifiorire le tue piante!

Proprio per questo dovresti metterlo nel tuo orto, però non in chicchi. Ciò che dovresti fare è inserirlo in una pentola d’acqua e lasciarlo riposare.

Sarà così che il liquido assorbirà tutti i nutrienti di questo cereale e potrai usarla per innaffiare le tue piante.