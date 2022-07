“Mi ha licenziato”, storico prof di Amici cacciato senza pietà: erano anni che lavorava lì

Storico professore di Amici licenziato in tronco. Che dramma! Da tanti anni lavorava lì. I fan sono rimasti senza parole, arriva la video-confessione che fa rimanere di stucco.

Amatissimo professore di Amici fa una confessione senza precedenti e lascia tutti a bocca aperta: proprio lui licenziato. Ecco che cosa gli è successo e perché si è ritrovato ad affrontare questo terribile dramma.

Confessione disarmante del famoso prof di Amici

Amici di Maria De Filippi è il famoso talent che tanto piace ai telespettatori. Da oltre vent’anni la moglie di Maurizio Costanzo è al timone di questa accademia che è ambita dai giovani di tutti Italia.

Anche nell’edizione 2021-2022 Queen Mary ha sfornato giovani talenti che ora stanno brillando nel mondo del ballo e del canto. Il merito non è soltanto della bravura innata dei talentuosi che hanno la fortuna di sedere tra i banchi della scuola più seguita e amata d’Italia ma anche del team di professori che la moglie di Maurizio Costanzo mette a disposizione degli alunni per apprendere i segreti necessari per poter farsi strada in un mondo in cui non è sempre facile sfondare.

A proposito di professori, sapete che proprio lui, uno dei coach, mentori e maestri più amati del talent è stato licenziato in tronco? Ecco di chi si tratta.

Chi è il prof del talent licenziato in tronco

Amatissimo prof di Amici licenziato in tronco dopo tanti anni. Protagonista del triste episodio è Rudy Zerbi. Che cosa è successo al maestro di canto? Il professore del programma più famoso di Canale 5, ha fatto una confessione scioccante sul suo passato.

Rassicuriamo subito i fan: non è stata Maria De Filippi a fare una cosa del genere. In una intervista concessa a Lorella Cuccarini nel suo programma “Un caffè con…” ha parlato del suo licenziamento dalla Sony.

Prima di diventare professore di Amici, Rudy Zerbi era amministratore delegato della famosa casa discografica:

“Ero giovane, avevo potere, soldi ed ero avviato a una vita straordinaria. Un giorno dall’America mi hanno chiamato e parlato di una fusione aziendale, mi hanno detto di non aver più bisogno di me… Mi hanno licenziato”.

Rudy ha vissuto un dramma, un periodo difficile che lo ha gettato nello sconforto più totale. Al tempo aveva 40 anni e tre figli a carico e non sapeva più che cosa fare della sua vita. Fortunatamente a salvarlo è stata Maria De Filippi che gli ha dato una possibilità straordinaria, entrare nella sua scuola di Canale 5 e insegnare ai giovani allievi a diventare degli ottimi cantanti.

Sono ormai 13 anni che Rudy ricopre il ruolo di maestro nel programma Mediaset e non potrebbe essere più contento. Maria De Filippi lo stima e lo apprezza come professionista tanto che lo ha voluto anche in un’altra sua trasmissione, Tu sì che vales.

Fedele compagno della moglie di Maurizio Costanzo, i due non sono soltanto colleghi ma anche amici. Fuori dal piccolo schermo si vedono e il rapporto tra di loro è davvero speciale.

Maria De Filippi, come ha detto lo stesso Rudy Zerbi, è stata colei che ha salvato la sua vita dandogli una nuova opportunità ma mostrandogli anche un punto di vista diverso. Zerbi è arrivato alla conclusione che nella vita non tutto va sempre come ci si aspetta ma si può combattere per non soccombere.