Letizia Ortiz, dramma in Spagna: la polizia entra a Palazzo reale | L’hanno ammanettato

Letizia di Spagna, nuovo dramma per la famiglia reale iberica: arriva la polizia e finisce in manette. Che cosa sta succedendo nella Royal Family più chiacchierata del momento? Scopriamolo. I sudditi sono rimasti sconvolti dalla terribile notizia.

Letizia di Spagna, moglie di Filippo VI di Borbone, e la sua famiglia, sono di nuovo nell’occhio del ciclone. Scatta la denuncia e arrivano addirittura le manette. La polizia interviene per sistemare i conti. Terremoto al Palazzo reale.

Letizia di Spagna, regina degli scandali e del gossip

La Royal Family spagnola è tra le dinastie più chiacchierate del momento. Insieme alla famiglia della Regina Elisabetta, il sovrano e la sovrana della penisola iberica occupano spesso le prime pagine dei tabloid nazionali e internazionali di gossip e pettegolezzi.

La ex giornalista e volto noto della televisione spagnola, oggi è sovrana di un’intera nazione. La bella Ortiz ha fatto spesso parlare di sé per la sua relazione complicata non solo con la Reina Sofia, la suocera invadente che proprio non sopporta, ma anche per i battibecchi e i presunti tradimenti con Filippo VI di Borbone, il principe delle Asturie e oggi sovrano della Spagna.

Ad attirare l’attenzione ancora una volta è la loro rocambolesca famiglia. Sapete che cosa è accaduto? Arriva la polizia e scattano le manette: proprio lui finisce in prigione. Ecco il nuovo e inaspettato dramma che sconvolto il Palazzo reale e che ha lasciato i sudditi davvero senza parole.

Denuncia e manette: la Royal Family spagnola trema

Un nuovo dramma sta preoccupando la famiglia reale spagnola. Arriva la polizia, scatta la denuncia e proprio lui viene arrestato. Stiamo parlando di David Rocasolano, il cugino di primo grado della sovrana Letizia Ortiz.

L’uomo ha avuto una condanna a 18 mesi di prigione oltre che una multa dal valore di 34.200 euro per una questione davvero sconvolgente. Il parente della regina, avrebbe raccontato dettagli intimi alla giornalista María Patiño facendo uscire fuori informazioni private su Antonio Morale Junior, marito di Rocio Durcal, nel periodo in cui ha lavorato come avvocato per i figli della famosa coppia spagnola che ad un certo punto ha deciso di liquidare l’avvocato per affidarsi a un altro legale.

Dopo aver perso il suo incarico, Rocasolano, come un fiume in piena, ha ordito la sua vendetta e ha iniziato a spifferare, anche in televisione, i dettagli privati di una delle famiglie più potenti di Spagna.

Il cugino di Letizia Ortiz ha (s)parlato della vita intima e familiare della famiglia Durcal-Morales nel programma Socialité su Telecinco. Il tribunale spagnolo lo ha condannato per violazione della privacy altrui.

Non è la prima volta che il cugino di Letizia si trova nell’occhio del ciclone. Proprio lui ha scritto un libro, Goodbye princess, raccontando di alcuni dettagli scabrosi e intimi della vita privata di Letizia prima che salisse sul trono di Spagna, parlando anche del divorzio dal suo primo marito e di questioni familiari davvero private.

Letizia e il cugino non hanno rapporti da molto tempo e a seguito di questo scandalo, fanno sapere fonti vicine alla famiglia reale, non è intenzione della sovrana spagnola riallacciare un rapporto con il cugino chiacchierone e invadente.