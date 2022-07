“Buon viaggio amore mio”, tragedia per Stéphanie di Monaco: scomparso all’improvviso

By

Stéphanie di Monaco ha il cuore spezzato, scomparso proprio lui all’improvviso: “Buon viaggio amore mio”. Ecco la nuova e terribile tragedia che ha colpito la famiglia Grimaldi. Che dramma devastante! Il Principato è in lacrime.

Stéphanie di Monaco ha il cuore spezzato

Terzogenita di Ranieri III di Monaco e della compianta Grace Kelly, Stéphanie di Monaco è sempre stata definita a palazzo reale come la principessa ribelle. La sorellina di Carolina e Alberto è stata tra le reali più chiacchierate degli ultimi anni.

Lei, che rispetto ai fratelli ha cercato di condurre una vita un po’ fuori dagli schemi, è stata addirittura protagonista del mondo musicale. Lo sapevate che nel 1986 ha inciso anche un 45 giri?

Il suo talento l’ha portata a rimanere nelle principali classifiche delle radio per oltre quattro mesi. Anche la sua vita sentimentale è stata piuttosto turbolenta. Dopo il primo matrimonio con Daniel Ducruet, la Grimaldi ha avuto una relazione con la sua guardia del corpo, Jean Raymond Gottlieb, che che l’ha resa mamma della dolce Camille.

Di qualche ora fa è la terribile notizia che ha sconvolto la terzogenita della famiglia Grimaldi: proprio lui è scomparso, il cuore di Stéphanie è in mille pezzi.

Lutto per la principessa di Monaco

Terribile dramma per Stéphanie di Monaco. La principessa ha perso un amico a lei molto caro. Si tratta di Jimmy, il meraviglioso cane che per anni ha tenuto compagnia alla terzogenita di casa Grimaldi e in particolare a Camille Gottlieb.

Camille è la figlia di Stéphanie e Jean Raymond Gottlieb. La giovane, particolarmente affezionata a Jimmy, ha voluto condividere con i suoi tantissimi seguitori il terribile dramma che purtroppo l’ha devastata.

Attraverso il suo profilo Instagram, la dolce figlia della principessa di Monaco ha manifestato tutta la sua tristezza:

“Mio Jimmy, la tua partenza è una delle più difficili. Tu eri, sei e sarai sempre il mio raggio di sole più luminoso e ora sarai la mia stella più luminosa. Buon viaggio amore mio, grazie di tutto. Mi manchi già”.

Il dramma di Camille ha colpito anche mamma Stéphanie che all’adorato Jimmy era tanto affezionata. Purtroppo la famiglia Grimaldi si ritrova a vivere un altro drammatico momento.

La dipartita del tenero amico a quattro zampe è dolorosa e superarla non sarà per nulla semplice. Nonostante il dolore, Camilla sa che può contare sull’appoggio della sua famiglia e in particolare di mamma Stéphanie.

Anche la principessa, amante degli animali, sta soffrendo molto per la scomparsa di Jimmy. Le due donne sapranno però darsi reciprocamente conforto. Sempre pronte e disponibili a sostenersi l’un l’altra, saranno anche in questa occasione complici e amiche.

Il dolore insieme si supera più facilmente. Camille ha trovato il suo modo di esprimere la sua sofferenza attraverso i social pubblicando la foto del suo cagnolone che per anni è stato fedele compagno di giochi e di vita.