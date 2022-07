Allarme a corte, Kate Middleton portata via dai soccorsi: la malattia irrompe in casa reale

Kate Middleton spaventa tutti, scatta l’allarme a corte. Proprio lei portata via dai soccorsi. La terribile malattia arriva nella casa reale. Che cosa sta succedendo alla adorata duchessa di Cambridge? Dramma terribile.

Kate Middleton ha problemi di salute. La duchessa di Cambridge costretta a lasciare Wimbledon, portata via dai soccorsi. La terribile malattia la colpisce. Ecco che cosa le sta accadendo. Sudditi in pensiero per lei.

Riflettori puntati su Kate Middleton

Kate Middleton è la duchessa più amata di sempre. Considerata l’erede di Lady Diana, è seguita con affetto dai sudditi e amata in ogni angolo del mondo. Bella, solare e dolce, i suoi occhi esprimono profonda gratitudine a un popolo che fin dal suo fidanzamento ufficiale con il principe William l’ha accolta a braccia aperte.

Il popolo del Regno Unito vorrebbe proprio lei come futura Regina consorte ma, ahinoi, prima di Kate sul trono siederà e si crede purtroppo anche tra pochissimo, Camilla Parker, la moglie del principe Carlo.

Ultimamente Kate sta facendo preoccupare tutti per la sua eccessiva magrezza. Tra chi grida all’anoressia e parla di disturbi alimentari e chi invece crede che stia soffrendo di depressione o di un esaurimento psicofisico, arriva un’altra notizia che sconvolge la corte: la terribile malattia si è davvero intrufolata nel palazzo reale e ha colpito Kate.

La duchessa di Cambridge preoccupa tutti

La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, sta facendo preoccupare il mondo: la terribile malattia è entrata a palazzo reale e l’ha colpita.

Come fa sapere un portavoce di Kensington Palace, la moglie del principe William è entrata in contatto con una persona positiva al covid-19 e pertanto è stata costretta all’isolamento:

“La scorsa settimana, la duchessa di Cambridge è entrata in contatto con una persona risultata poi positiva al covid-19. Sua Altezza Reale non ha nessun sintomo per il momento ma sta seguendo scrupolosamente le linee guida del governo con una quarantena domestica”.

Kate dunque sarà costretta a saltare alcuni eventi pubblici come la celebrazione per i 73 anni del Servizio Sanitario Nazionale inglese. Tuttavia, i sudditi sono preoccupati per lei, temono che da palazzo non sia uscita fuori tutta la verità e che il problema sia ben più grave di quello esposto.

Come fa a sapere il settimanale Daily Star sunday, la duchessa di Cambridge avrebbe ricevuto delle minacce piuttosto serie prima di un torneo di tennis con Daniel Evans:

“Gli agenti dei servizi segreti ritengono che le minacce rivolte a Kate non siano insignificanti, è una cosa disgustosa poiché coinvolge i bambini di Kate e ostacola il suo tentativo di vivere una vita normale come vorrebbe qualsiasi madre. Ancora oggi gli inquirenti temono che le minacce vengano portate avanti e sanno che questo fatto disgustoso può avvenire ovunque, anche all’interno dei confini di uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo”.

Qual è la verità? Kate è davvero entrata in contatto con una persona positiva e si è isolata per tale ragione oppure i servizi di sicurezza stanno mettendo in piedi un piano di protezione per la duchessa e la sua famiglia?

Purtroppo i reali sono sempre vittime di minacce e attentati e la sicurezza dei membri della Royal Family viene prima di ogni cosa. In ogni caso, i sudditi si augurano di poter vedere Kate il prima possibile di nuovo in pubblico.