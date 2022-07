“Siamo una coppia”, scatta la scintilla: prof di Amici perde la testa per l’allievo

Amici di Maria De Filippi, si accende la scintilla tra prof e l’allievo amatissimo del talent. Arriva la foto social che lascia davvero tutti di stucco. Ecco chi sono i protagonisti di questo scatto che ha fatto il giro del web.

Che grande sorpresa per i fan del talent Amici di Maria De Filippi: è nata una nuova coppia! Prof della trasmissione perde la testa per il famosissimo alunno. I dettagli.

Amici, colpo di scena: fan della trasmissione senza parole

Nuovo colpo di scena ad Amici di Maria De Filippi. Il talent condotto da oltre vent’anni dalla moglie di Maurizio Costanzo continua a riservare ancora tantissime sorprese ai suoi seguitori.

Sebbene sia terminato ormai da qualche mese, si continua ancora a parlare dei protagonisti che anche quest’anno hanno tenuto compagnia al pubblico italiano che si affeziona sempre ai giovani talenti che riescono a superare le selezioni e a sedere tra i banchi della scuola più famosa e ambita d’Italia.

Nell’accademia mariana gli alunni fortunati hanno la possibilità di lavorare a stretto contatto con un team di professori che impartisce loro insegnamenti e basi tecniche della disciplina nella quale intendono eccellere.

A proposito di professori, sapete che cosa è accaduto? Ve lo diciamo noi: prof del talent perde la testa per l’allievo, scatta la scintilla tra di loro. La foto social sconvolge i fan.

Chi è la nuova ‘coppia’ nata dopo il talent

Non si nascondono più e sui social si mostrano affiatati più che mai: prof del talent perde la testa per l’amatissimo allievo. Protagonisti di uno scatto che ha fatto il giro del web sono Raimondo Todaro e Nunzio Stancampiano.

Il prof amatissimo del talent Amici di Maria De Filippi e l’alunno più peperino dell’ultima edizione del programma mariano, si sono ritrovati insieme in Sicilia, più precisamente a Fondachello, il paese natale del giovane talentuoso.

I due si sono lasciati immortalare in uno scatto che è stato pubblicato poi da Raimondo. Nell’immagine in questione, si vede il professore di latinoamericano, in ottima forma fisica, abbracciato a Nunzio, anche lui bello come il sole e sorridente. Alle loro spalle, il meraviglioso mare cristallino della Sicilia.

La didascalia pubblicata da Todaro a corredo della foto ha fatto impazzire i fan:

“Siamo o non siamo la coppia dell’estate?”.

Insomma, i due si vogliono davvero bene e si vede. Nunzio e Raimondo si conoscono da un po’ di tempo, il loro è un legame che perdura da anni. Todaro è stato infatti il maestro di danza di Nunzio fino a 5 anni fa e per caso, si sono ritrovati a condividere insieme anche l’esperienza di Amici.

Un rapporto, il loro, non solo professionale che tanto piace al pubblico il quale ha riempito il post di Raimondo con tanti commenti positivi e messaggi dolcissimi. Dunque sono proprio loro la coppia dell’estate, come ha scritto lo stesso ballerino che intanto ha ritrovato la felicità accanto a Francesca Tocca.

I due si erano separati per un po’ di tempo ma è stata proprio la trasmissione di Maria De Filippi a rimettere pace tra di loro. Anche Francesca, probabilmente colei che ha scattato questa foto che è diventata virale, è finalmente tornata a sorridere accanto al suo uomo.