Schiuma da barba in lavatrice, vedrai che risultato pazzesco: lo fanno in tante lavanderie

Ecco perché dovreste mettere la schiuma da barba nella vostra lavatrice, il risultato sarà incredibile e non crederete ai vostri occhi.

Continuate a leggere per scoprire perché è utile la schiuma da barba e perché non dovrebbe mancare durante i vostri lavaggi in lavatrice.

A cosa serve la schiuma da barba

Questo prodotto è necessario quando si vuole portare a termine una rasatura in totale sicurezza.

Innanzitutto, la crema da barba aiuta a mantenere i peli idratati durante la rasatura. Ciò fa sì che siano più morbidi e facili da tagliare. La rasatura è molto più comoda se non dovete esercitare così tanta pressione.

Un altro beneficio è la lubrificazione, perché la crema da barba crea un sottile strato protettivo tra le lame e la pelle, garantendo meno attrito e riducendo al minimo il rischio di arrossamenti, irritazioni, scalfitture e tagli.

Non tutti lo sanno, ma questo prodotto è ottimo anche come tracciamento. Lo fate in modo così naturale, che forse non ve ne siete accorti, ma mentre trascinate la crema da barba con la lama, lasciate una scia che vi avvisa delle aree che avete già superato. Questo vi aiuta a non dimenticare non lasciare le aree con la barba lunga.

Un’altra utilità ricoperta dal prodotto è quella di donare sollievo e freschezza. La crema da barba, infatti, aiuta a lenire la pelle, in modo da farvi sentire freschi quando avete finito.

Ma perché dovreste metterla in lavatrice? Continuate a leggere per scoprirlo!

Perché dovreste metterla in lavatrice

Non tutti lo sanno, ma di tanto in tanto dovreste mettere la spuma da barba in lavatrice. Questo perché non solo i capi hanno bisogno di essere puliti, ma anche la lavatrice in sé.

Per portare a termine una pulizia ottimale, dovreste versare un po’ di schiuma da barba su un panno inumidito con l’acqua. A quel punto, potrete procedere sfregando il panno dentro la lavatrice e anche nelle tue parti esterne.

Se volete pulire anche il cestello, versate della crema da barba all’interno della lavatrice e lasciate che il prodotto agisca per almeno 30 minuti. Sarà allora che potrete rimuovere la spuma con l’aiuto di un altro panno pulito.

Siamo sicuri che la vostra lavatrice emanerà ora un profumo molto fresco e pulito. Potete provare questa soluzione tutte le volte che volete, fateci sapere se funziona come vi abbiamo indicato.