Sabrina Salerno, presenta a tutti l’uomo della sua vita: ha perso la testa per un 18enne | FOTO

Sabrina Salerno non si nasconde più e presenta a tutti l’unico, vero uomo della sua vita: lei ha perso la testa per un diciottenne. Ecco di chi si tratta, i fan sono rimasti a bocca aperta.

Sabrina Salerno esce allo scoperto. La showgirl italiana si mostra in compagnia di un diciottenne. Ecco chi è il giovane che le ha fatto perdere la testa e battere il cuore. Lui è davvero bellissimo.

Sabrina Salerno ‘innamorata’ di un diciottenne

Showgirl italiana di grande successo ma anche attrice e cantante, Sabrina Salerno ha dominato il piccolo schermo negli anni ’90. Esordisce come cantante con il brano “Sexy girl” che le apre le porte del successo non solo in Italia ma anche in Australia, in Germania e in altri paesi del mondo.

Il suo brano riscuote così tanto successo che diventerà la sigla del Festivalbar del 1986. Il vero e proprio boom professionale arriva con lo spettacolo “Raffaella venerdì, sabato e domenica” nel quale lavora a fianco a fianco con l’iconica Raffaella Carrà.

Sebbene il ruolo da starlette le sia sempre piaciuto, è però a quello da cantante che ha voluto dare più spazio. Dopo un lungo periodo di lontananza dal palcoscenico e dal piccolo schermo, nel 2000 ritorna nuovamente ad essere protagonista della musica.

Ancora oggi la Salerno è famosissima e amatissima dai fan e proprio lei ha sorpreso tutti presentando finalmente l’uomo della sua vita. La showgirl ha perso la testa per un diciottenne. Ecco di chi si tratta.

Chi è il giovane che ha fatto perdere la testa alla showgirl italiana

Sabrina Salerno è follemente innamorata. La showgirl italiana ha perso la testa per un diciottenne: il suo nome è Luca. Non stiamo parlando di un amante segreto o di un flirt clandestino, (la cantante è felicemente sposata dal 2006 con Enrico Monti ma legata a lui dal 1996): Luca è il suo adorato figlio.

Il giovane, che ha da poco compiuto 18 anni, è la gioia di mamma e papà. Sabrina Salerno ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi nella quale ha parlato non solo della sua vita professionale ma anche del meraviglioso rapporto che la lega a suo figlio.

Luca ha da poco concluso il quarto anno di liceo ed è pronto a spiccare il volo ma prima di spiegare le sue ali, si è voluto concedere però una meravigliosa vacanza con la sua mamma e Sabrina non potrebbe essere più contenta.

Nell’intervista ha raccontato che Luca, per essere così giovane, è un ragazzo molto riflessivo, profondo, ragionevole e dalla mente lucida. Vive con leggerezza la notorietà della mamma che ancora oggi è considerata una delle donne più belle del mondo e una sexy symbol per eccellenza.

Proprio recentemente, ha raccontato Sabrina, è stata bersaglio di critiche e commenti volgari che hanno indispettito Luca il quale, però, ha consigliato alla madre di farsi scivolare tutto addosso e di accompagnarlo a vedere una mostra in un museo, insomma un atteggiamento davvero maturo per un ragazzo che ha solo 18 anni.

Luca è molto timido e riservato. Grande sportivo, è appassionato di boxe e da un po’ di tempo ha iniziato anche a partecipare a degli incontri ai quali mamma Sabrina non manca mai. La showgirl vuole godersi ancora questi momenti di intimità con il figlio che presto sarà pronto a lasciare il nido per spiccare il volo.