Cisti sinoviali, il trucco del libro per sbarazzartene definitivamente: ma attenzione a questo movimento

La causa è sconosciuta, di solito compaiono all’improvviso. Tende a manifestarsi maggiormente nelle donne, sebbene colpisca anche gli uomini. Per quanto non sia una patologia legata all’età, è più frequente tra i 20 e i 40 anni.

In genere è attribuita a movimenti ripetitivi dell’articolazione o a un sovraccarico. Come già accennato, non si conoscono esattamente le cause, anche se si pensa che contusioni o colpi importanti possano provocarne la comparsa.

Le persone affette da osteoartrite, cioè da artrite dovuta all’usura delle articolazioni, hanno maggiori probabilità di sviluppare cisti sinoviali.

Le cisti sinoviali o i gangli non causano solitamente dolore, anche se, a seconda dell’area in cui si trovano, possono dare fastidio a causa del costante movimento dell’articolazione.

Se la cisti preme su un nervo, può causare formicolio, debolezza muscolare, dolore o intorpidimento. Spesso si tratta di un problema più estetico che medico.

La diagnosi è semplice, può essere rilevata dall’esame fisico. Durante l’esame, per verificare la diagnosi si può ricorrere all’aspirazione, un processo in cui si utilizza un ago per estrarre il liquido. In questo tipo di cisti, il liquido è solitamente chiaro e denso.

Inoltre, se lo si ritiene opportuno per garantire la diagnosi, si può eseguire una risonanza magnetica o un’ecografia.