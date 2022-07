“Ammazza che bella”, Eros Ramazzotti beccato con lei: finalmente la fa vedere a tutti | FOTO

Eros Ramazzotti di nuovo felice, finalmente ritorna il sorriso sul viso del cantante di fama internazionale. Proprio lui si mostra con lei. La dama in questione è davvero bellissima.

Il famoso cantante volta definitivamente pagina e dopo Marica Pellegrinelli, il suo cuore torna a battere per un’altra donna: beccato insieme a lei, bella e dal fascino incredibile.

Eros Ramazzotti ritrova la felicità grazie a un’altra donna

Tra le voci più belle del panorama musicale italiano, quella di Eros Ramazzotti non si può non tenere in conto. Il cantante italiano, di fama internazionale, è amatissimo non solo in Italia ma anche all’estero.

Con una carriera brillante alle spalle e un futuro sfavillante ancora davanti da vivere nel mondo musicale, è considerato tra gli artisti più bravi e talentuosi che l’Italia ha la fortuna di possedere.

A settembre partirà il suo tour mondiale che farà tappa in Nazioni diverse e pertanto, prima di rimettersi in viaggio, Eros si sta godendo qualche giorno di relax. L’artista si trova a Mykonos, in Grecia, e proprio sulla bella isola è stato beccato in compagnia di una donna affascinante. Paparazzati in atteggiamenti intimi e complici, sembra che la nuova dama abbia fatto davvero breccia nel cuore del cantante.

Chi è la donna beccata insieme al cantante

Eros Ramazzotti tra pochissimi mesi partirà per un tour mondiale che lo terrà lontano dall’Italia per un po’ di tempo. Il papà di Aurora Ramazzotti ha deciso dunque di godersi qualche giorno di vacanza prima di fare le valigie e impegnarsi per un altro faticoso ma entusiasmante anno lavorativo.

Attualmente si trova in Grecia, più precisamente a Mykonos e proprio sull’isola greca, è stato paparazzato in compagnia di una donna misteriosa. I due sono stati beccati in atteggiamenti intimi e affettuosi.

Sembra che tra il cantante e la dama in questione sia scattata la scintilla. Sconosciuta, almeno per il momento, l’identità della bella mora dal fisico prorompente. A lanciare lo scoop è il settimanale Chi che ha fotografato l’ex marito di Michelle Hunziker in una villa a Mykonos mentre spalma la crema solare alla ‘amica’ e si scambiano un lungo abbraccio distesi su un lettino.

I loro gesti non lasciano dubbi, sembra che tra i due ci sia chimica e sintonia: è sbocciato l’amore? Se così fosse, i fan del cantante sarebbero al settimo cielo per lui. La vita sentimentale di Eros Ramazzotti è stata abbastanza turbolenta.

Dopo l’addio a Michelle Hunziker sembrava aver trovato l’amore eterno con Marica Pellegrinelli ma anche il loro matrimonio è giunto al capolinea. Tuttavia, con le sue ex compagne, Ramazzotti è rimasto in ottimi rapporti, in particolare con Michelle che oggi lo considera uno dei suoi amici più cari.

Anche con Marica Pellegrinelli le cose vanno a gonfie vele, i due continuano a sentirsi e a vedersi per il bene dei figli. Oggi le sue ex compagne sono nuovamente felici. Michelle è tornato a sorridere grazie a Giovanni Angiolini con il quale le cose sembrano procedere a gonfie vele mentre Marica ha di nuovo il cuore occupato, sui social si mostra con William Djoko, il suo nuovo compagno. Ora tocca a Eros: quando arriverà la presentazione della donna misteriosa?