UeD, amata dama col pancione: ormai non è più un segreto | Proprio lui il papà

Cicogna in arrivo nella famiglia di UeD

Uomini e Donne è in pausa dal piccolo schermo per l’estate ma settembre non è poi così lontano e la moglie di Maurizio Costanzo non vede l’ora di tornare in onda con nuove ed entusiasmanti avventure che coinvolgeranno i protagonisti di un’altra scoppiettante edizione del salotto dei sentimenti di Canale 5.

Sebbene Maria De Filippi non sia più seduta sui famosi gradini che, un po’ come un trono, le danno una chiara prospettiva dei curiosi personaggi che animano il suo studio, è già al lavoro per sorprendere, per un altro anno televisivo, il suo numerosissimo esercito di fan.

In tanti anni di trasmissione, molte coppie si sono formate. A proposito di questo, sapete che un volto noto del programma è in dolce attesa? Proprio lei mostra sui social il suo pancione che ormai è impossibile da nascondere: presto sarà mamma! I fan sono al settimo cielo per lei. Ma chi è il papà del futuro bebè? Scopriamo tutti i dettagli.

Chi è la famosa dama di Uomini e Donne pronta a diventare mamma

Ormai non può più nascondere il suo pancione che, giorno dopo giorno, cresce sempre di più. Volto noto di Uomini e Donne sarà presto mamma: stiamo parlando di Nicole Mazzocato.

La bella ex corteggiatrice del programma mariano, nonché scelta di Fabio Colloricchio, sarà mamma tra pochissime settimane. Da quando è terminata la sua esperienza al trono classico di Uomini e Donne, Nicole è diventata un volto noto dei social.

Oggi è una delle influencer più affermate e seguite degli ultimi anni. Solo qualche mese fa ha annunciato ai suoi tantissimi seguitori di essere in attesa del primo figlio. Ma chi è il futuro papà? Il suo nome è Armando Anastasio, un calciatore napoletano attualmente difensore del Monza.

La coppia sta insieme da pochissimo tempo ma tra di loro la scintilla è scattata subito. Come ha confessato la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne, i due hanno cercato fin da subito un bebè e fortunatamente è arrivato senza troppi problemi.

La Mazzocato non vede l’ora di diventare mamma e iniziare insieme al suo compagno questa nuova ed entusiasmante avventura. Cambi di programma, dunque, per quest’estate: Nicole e Armando dovranno dedicare ogni momento libero e tutte le loro energie al piccolo che sta per nascere:

“Lo desideravamo ed eravamo pronti ad aspettarlo per tutto il tempo necessario, non è mai stato un capriccio, è stata una decisione presa con testa e cuore”.

Nicole approfitta del suo Instagram per confidare ai suoi tantissimi seguitori che il suo primogenito non verrà mostrato spesso sui social perché, insieme al compagno, ha deciso di vivere questo momento solo e soltanto in forma privata.

Intanto la data del parto si avvicina e il pancione è incontenibile. L’ultima foto di Nicole ha emozionato tutti: pure col pancione la ex corteggiatrice ha un fascino irresistibile, è bellissima.