Tagliaerba, 300€ di multa per chi lo passa in giardino a quest’ora: bussa la polizia alla porta

Schiamazzi notturni, baccano, tagliaerba in unzione nelle prime ore pomeridiane, volume alto: cosa fare contro i vicini maleducati?!

Il rumore è il secondo fattore di stress ambientale più dannoso in Europa, secondo solo alle particelle fini che inquinano l’aria. E sebbene il problema principale sia il traffico nelle città, anche altre fonti di rumore possono causare problemi. Ad esempio i fastidiosi rumori causati dai vicini nelle ore più impensate.

Suoni o strumenti musicali, elettrodomestici, urla, feste, animali domestici, lavori in casa e d’estate il tagliaerba in funzione alle 14 del pomeriggio…

Il rumore domestico può avere molteplici cause. E, soprattutto nei condomini, possono essere fastidiosi per vari motivi. Soprattutto per due: il volume percepibile e l’ora del giorno in cui si verificano.

I fastidiosi rumori dei vicini possono impedire o ostacolare un sonno salutare, con le conseguenze negative che ciò comporta: dal malumore e mal di testa alla perdita del desiderio sessuale.

D’altra parte, l’inquinamento acustico è anche associato a problemi digestivi e cardiaci e ad alti livelli di stress e ansia.

Innanzitutto è sempre bene parlare con il vicino che provoca il rumore ed esprimerne gli effetti negativi con gentilezza. Per un semplice motivo: quella persona potrebbe non essere consapevole dei disagi che sta causando. Il problema subentra quando ne è consapevole, ma gli è indifferente.

In effetti, chiunque di noi potrebbe trovarsi in quel luogo: un vicino che suona il campanello o bussa alla nostra porta per informarci che il rumore che stiamo facendo è troppo forte o ad orari scomodi senza che ce ne accorgiamo.

Va anche tenuto conto, in tal senso, che un caso specifico di rumore eccessivo (un giorno di festa o un lavoro specifico in casa, ad esempio), qualcosa che può essere tollerabile, non è la stessa cosa di una pratica che viene ripetuta in modo abituale (come il volume della musica, o un cane lasciato tutti i giorni da solo ad abbaiare sul balcone).