“State benissimo insieme”, Romina Power lo mostra a tutti: lui è bellissimo | FOTO

Romina Power sconvolge tutti e si mostra sui social proprio insieme a lui: è bellissimo. Arrivano commenti positivi per la famosa cantante americana che finalmente appare felice. Che bello!

Sfoggia il suo sorriso più bello, Romina Power, che condivide sul suo profilo Instagram la foto insieme a lui: finalmente esce allo scoperto. Ecco chi è il fortunato. Pioggia di congratulazioni sui social per lei.

Romina Power felice più che mai

Albano chi? I fan della storica coppia che speravano in un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi devono mettersi l’anima in pace. Albano è felice insieme a Loredana Lecciso con la quale da poco ha festeggiato 22 anni di convivenza, mentre Romina, spirito libero, ha sorpreso tutti mostrandosi proprio insieme a lui, un uomo bellissimo e affascinante.

La vita della cantante americana non è stata affatto semplice. Dopo un amore meraviglioso vissuto con il cantante di Cellino San Marco con il quale ha messo al mondo quattro figli, arriva però nel 1994 la tragedia che manda tutto il rovina: la scomparsa della primogenita Ylenia Carrisi distrugge una famiglia e un matrimonio che si pensava fosse eterno.

Da quel tragico episodio sono passati tanti anni ma il dolore e la ferita che ha procurato la scomparsa della loro prima figlia è ancora viva e accesa. Tuttavia Romina cerca di andare avanti e finalmente sui social si è mostrata sorridente. Ecco chi è la ragione del ritrovato sorriso, i fan sono al settimo cielo per lei.

La cantante americana si mostra insieme a lui

La cantante americana non si nasconde più e sui social mostra il suo sorriso migliore apparendo insieme a lui: l’uomo in questione è Magnus MacFarlane-Barrow. Chi è questo uomo affascinante che ha fatto ritornare il sereno nella vita dell’artista di fama internazionale?

Lui è il fondatore di Mary’s meals, un’associazione di beneficenza che si occupa di aiutare i bambini bisognosi ad avere una vita più dignitosa e soprattutto a garantire loro cibo. Romina e Magnus MacFarlane-Barrow non sono una coppia ma sono amici e da oggi anche collaboratori: la Mary’s meals ha scelto infatti Romina Power come ambasciatrice di questa fondazione che ogni giorno combatte in prima linea per i bambini.

Nell’immagine che ha fatto il giro del web, si vede la bellissima cantante americana stringere felice la mano di Magnus. Romina Power è una guerriera, le cause sociali sono sempre importanti per lei e più volte la ex moglie di Albano Carrisi si è battuta in prima persona per far sì che le ingiustizie sociali fossero portate alla luce di tutti.

Si è esposta personalmente chiedendo aiuto ai suoi tantissimi seguitori nel sostenere la ricerca medica e scientifica ma anche per raccogliere fondi a favore dei più bisognosi. Insomma, è una vera e propria paladina sociale che non si tira mai indietro e anche questa volta ha voluto metterci la faccia e ha deciso di collaborare con la Mary’s meals per garantire un futuro migliore ai bambini che hanno avuto la sfortuna di nascere in condizioni sfavorevoli.

L’impegno di Romina è stato apprezzato dai suoi tantissimi seguitori che hanno commentato la foto che ha fatto il giro del web con tanti messaggi positivi e di congratulazioni.