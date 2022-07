“Scappata con un altro”, Letizia di Spagna fuori di sé: molla tutto per lui | Famiglia distrutta

Letizia di Spagna senza freni. La moglie di Filippo VI ‘scappa con un altro’. Famiglia distrutta, ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family iberica. E chi se lo sarebbe mai aspettato da lei?

Letizia di Spagna molla tutto e ‘scappa’ con lui. Filippo VI di Borbone è senza parole. Ecco il nuovo scandalo che sta facendo tremare la corte spagnola.

Letizia di Spagna fuori controllo

Letizia Ortiz è la bellissima moglie del sovrano di spagna, Filippo VI di Borbone. La ex giornalista, oggi reggente della penisola iberica, è sempre protagonista di gossip e pettegolezzi.

La Ortiz fa spesso parlare di sé per via del suo rapporto complicato con la suocera, la reina Sofia, con la quale non è andata mai particolarmente d’accordo. Tuttavia, se i problemi fino ad ora sembravano esserci soltanto con la capostipite della Royal Family, ora spunta nuovo un gossip che promette di far tremare gli equilibri già in bilico di una dinastia secolare: Letizia di Spagna molla tutto e ‘scappa’ con un altro. La reazione del sovrano Filippo è inaspettata. Ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family spagnola.

La sovrana di Spagna ‘scappa’ con un altro

Filippo e Letizia di Spagna ai ferri corti? La sovrana lascia tutti senza parole e fa infuriare il suo consorte. Che cosa sta succedendo nella Royal Family spagnola? Un insider ha fatto sapere che la reggente di Spagna, da qualche tempo, è corteggiata da un ammiratore segreto.

Ogni giorno viene riempita di regali, fiori e preziosi che provengono da un uomo la cui identità per il momento resta sconosciuta. Il principe Filippo teme che sua moglie abbia iniziato una relazione clandestina con un altro uomo e che possa lasciarlo da un momento all’altro.

Una fonte vicina alla famiglia reale fa sapere che ultimamente Filippo e Letizia litigano tutti i giorni e la causa è proprio questo ammiratore segreto che però a quanto pare la sovrana non conosce nemmeno personalmente.

I sudditi anche, come Filippo, sono preoccupati e hanno timore che la Ortiz possa fare un colpo di testa e decidere di scappare con un altro. Tuttavia, Letizia si è sempre mostrata rispettosa e amorevole nei confronti di Filippo e della sua famiglia, non farebbe mai una cosa del genere.

Sposati dal 2004, sono una delle coppie più belle del Royal world. Se il loro matrimonio dovesse finire a causa di un altro, i sudditi sarebbero davvero dispiaciuti. Filippo ama alla follia la sua Letizia e la sola idea che un altro uomo la stia corteggiando lo sta facendo impazzire di gelosia.