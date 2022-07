Pepe nero sulle piante, vai a prenderlo in cucina: accade qualcosa di inaspettato

Un motivo sorprendente spiega perché d’ora in poi tutti non potranno più fare a meno di versare il pepe nero sulle piante. Vediamo di cosa si tratta.

Tutti coloro che sono fortunati ad avere un piccolo angolo verde in casa si devono prendere cura di questo pezzetto di paradiso a loro disposizione. Che si tratti di un giardino o di un appartamento con terrazzo e delle poche piante, l’impegno e la cura per esso non non sono diversi.

Pepe nero in cucina

Il pepe nero ha conquistato un posto così importante nelle nostre cucine insieme al suo partner, il sale, tanto che insieme formano il totem culinario con cui completiamo molte delle nostre ricette, spesso costituiscono la base dei nostri condimenti.

Il pepe nero si trova in tutte le cucine, essendo l’ingrediente principale responsabile di dare un tocco leggermente piccante ai nostri piatti.

Il pepe che normalmente abbiamo in casa è quello che viene dal Piper Nigrum, che sia verde, bianco, rosso o nero.

È la più comune e la più diffusa in tutto il mondo e queste quattro versioni corrispondono alla stessa specie ma a diversi stadi di maturazione, di una pianta rampicante che può raggiungere i 4 metri di altezza e i cui frutti, a forma di grappolo, corrispondono alle bacche di pepe.

Il verde è il meno intenso e si può trovare già essiccato o in salamoia. Viene consigliato l’uso con i piatti delicati a base di carne bianca o con pesce a basso contenuto di grassi, come il nasello.

La minore intensità del pepe verde è dovuta al fatto che viene raccolto acerbo, quindi non sviluppa tutto il suo potenziale di piccantezza, ma è molto aromatico. Un uso che molti non conoscono è proprio la protezione che il pepe nero è in grado di dare alle piante del nostro amato giardino.

Come protezione sulle piante

Quando ci occupiamo del benessere delle nostre piante è necessario prestare attenzione alla manutenzione della vegetazione, sia internamente e sia esternamente. Il modo migliore per farlo è essere sicuri che non ci siano animali nei pressi delle nostre colture o delle nostre piante. Per questo esiste un rimedio del tutto naturale e davvero efficace.

Per cui ora scopriremo la ragione per cui ora tutti hanno deciso di non poter fare a meno di cospargere di pepe nero le loro piante. In effetti, molti non sanno che il pepe nero è un prodotto che può essere davvero di grande aiuto per le piante. Di fatto, il suo odore contribuisce a tenere alla larga tutti gli insetti nocivi.

Per quanto riguarda questo genere di prodotti, è preferibile evitare gli insetticidi e le soluzioni chimiche. Per questo motivo, verifichiamo la nostra dispensa o acquistiamo questo ingrediente. Inoltre, procuriamoci un po’ di farina se non ne abbiamo in casa, in quanto ne avremo bisogno!

Se si desidera beneficiare al massimo delle potenzialità del pepe nero, è indispensabile che si sappia che tipo di utilizzo se ne può fare. A questo scopo, basta seguire delle indicazioni semplicissime.

Con un recipiente, prepariamo un po’ di pepe nero macinato. In seguito, si aggiungerà la stessa quantità di farina e si amalgamerà il tutto. È sufficiente distribuire questo composto per proteggere le piante dagli insetti per non dover più temere per il loro benessere.

Questo sistema naturale è di grande utilità e ci garantisce di salvaguardare le nostre piante e la loro salute.