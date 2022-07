Maurizio Costanzo, uno dei volti più amati e noti della televisione italiana. Chiacchieratissima, la sua storia d’amore con Maria De Filippi, ma sapete chi c’era prima della conduttrice di UeD? La conosciamo tutti: scopriamo di più.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, una delle coppie più storiche del mondo della televisione italiana, Una storia d’amore, ancora oggi molto chiacchierata, più di quella tra i due celebri cantanti, Albano Carrisi e Romina Power.

La conduttrice di Uomini e Donne e il noto giornalista, stanno insieme da tantissimi anni, ma sapete che prima di Queen Mary, nel cuore di lui c’è stata una bellissima e biondissima 30enne? Davvero famosa, infatti, la conosciamo tutti. Avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamo se avete indovinato.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: storia d’amore

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono conosciuti negli anni Novanta e la loro relazione per tantissimo tempo è stata tenuta nascosta al grande pubblico, infatti, quando i due uscirono allo scoperto, finirono nel mirino delle polemiche.

Non solo per la clamorosa differenza d’età, ma anche perché all’epoca, il noto giornalista era ancora sposato con Marta Flavi. La nota conduttrice, durante un’intervista, ha raccontato:

“Io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta, quindi eravamo tutti e tre al telefono.”

Una relazione, che è nata in maniera molto particolare, ma da come abbiamo detto, non c’è stata sempre Maria nel cuore di Costanzo. Nella vita del giornalista, ci sono state altre donne. Una in particolare che conosciamo bene: ecco di chi si tratta.

Chi è l’ex fidanzata di Maurizio Costanzo? Una bellissima 30enne | FOTO

Non tutti sanno che tra il 1983 e il 1986, Maurizio Costanzo ha avuto una relazione con Simona Izzo. Prima ancora, è stato sposato con altre due donne, ovvero, con Lori Sammartino e con Flamina Morandi.

Invece, lei si era da poco separata da Antonello Venditti ed era già madre di Francesco. Quando Maurizio e Simona si sono fidanzati, lei aveva appena 30 anni. Insieme hanno passato dei bellissimi momenti, poco tempo fa al Corriere della Sera, lui ha raccontato:

“Non mi faceva dormire, adorava il dibattito sotto le lenzuola. Cercava la rissa notturna, una volta alle 3 le dissi: ‘Guarda Simona che domani vado dal notaio e ti accuso di omicidio colposo, se continui così io muoio”…”

Oggi non sappiamo in che rapporti siano, ma entrambi hanno intrapreso strade diverse. Come ben sapete, Maurizio è sposato con Maria De Filippi, invece, la Izzo è legata a Ricky Tognazzi.