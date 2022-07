Harry e Meghan terrorizzati, salta fuori la ‘sindrome’ della piccola Lilibet: che dramma

Harry e Meghan sotto shock, viene fuori la ‘sindrome’ della piccola Lilibet: nuovo dramma per la Royal Family. Che cosa sta succedendo all’ultimogenita dei duchi del Sussex? Scopriamolo.

Harry e Meghan genitori terrorizzati, spunta fuori la sindrome che spaventa tutti: la piccola Lilibet fa stare tutti col fiato sospeso. Ansia e preoccupazione per la sorellina di Archie.

Harry e Meghan spaventati per Lilibet

Harry e Meghan di nuovo protagonisti del gossip ma a far parlare questa volta non sono i loro problemi coniugali o i conflitti con gli altri componenti della Royal Family bensì la dolce Lilibet.

La loro ultimogenita, nata il 4 giugno 2021, sta facendo preoccupare i suoi genitori. Che cosa sta accadendo alla piccola dei duchi del Sussex? Da quando si sono sposati, Harry e Meghan si sono trasferiti in America. Il rampollo inglese sta vivendo il sogno americano: ha una favolosa casa in California, una moglie bellissima e due splendidi figli.

Tuttavia, neanche una persona fortunata come lui riesce a vivere tranquillamente e senza problemi: la sindrome della sua ultimogenita sta generando ansia e terrore nella famiglia. Che cosa ha la nipotina di William e Kate? I duchi del Sussex non riescono a trovare pace, è un periodo davvero drammatico per loro.

La ‘sindrome’ della piccola Lilibet spaventa i duchi del Sussex

Harry e Meghan preoccupati per Lilibet. Che cosa ha la figlia della coppia amatissima? Si mormora che i duchi del Sussex non facciano altro che vegliare sulla loro ultimogenita temendo che la sindrome della morte in culla possa colpire anche la loro famiglia.

Meghan è una mamma molto ansiosa. Sempre dietro ai suoi pargoletti, non li perde mai di vista. Fa sapere un insider, che la duchessa del Sussex, ogni volta in cui Lilibet si addormenta, veglia su di lei temendo che la sua piccolina possa non aprire più gli occhi.

La SIDS, sudden infant death syndrome, nota in italiano come la sindrome della morte in culla, è purtroppo frequentissima. Nel nostro Belpaese, un neonato su 2000 viene colpito purtroppo da questa morte improvvisa che per il momento non ha ancora delle cause determinanti.

Tutti i genitori temono che i loro bimbi possano essere vittime di questa sindrome e anche Harry e Megan sono in ansia per la salute della piccola Lillibet e stanno vivendo momenti di terrore, gli stessi vissuti anche con Archie.

La duchessa crede che qualcosa di brutto possa capitare ai suoi bambini e ora il suo pensiero fisso è per la sua ultimogenita. Lillibet è una bambina davvero bella e dolce, lo scorso 4 giugno ha festeggiato il suo primo anno di vita con un party organizzato personalmente da mamma Meghan nella tenuta di Frogmore Cottage, in Inghilterra, la nazione di Harry nella quale la famiglia dei Sussex è volata per rendere omaggio alla regina Elisabetta in onore dei giubileo di platino.

Vivace, energica e dolcissima, la figlia di Harry e Meghan è un gioiellino. Tuttavia, i suoi genitori sono preoccupati per lei. La Markle in particolare non riesce a viversi serenamente questo periodo temendo che la terribile sindrome possa colpire anche Lilibet.